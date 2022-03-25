Россиянам рассказали о поджидающих рубль рисках

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что основными рисками для российской валюты остаются геополитика и развитие ситуации вокруг Украины. На курс национальной валюты влияет также возможный ускоренный отказ Евросоюза и других «недружественных» стран от российских энергоресурсов, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Маслов считает, что рубль продолжит падение и при появлении новых санкций.

Кроме того, стоит понимать, что сейчас в некотором роде уже происходит формирование разных валютных курсов: внутреннего (контролируемого ЦБ) и внешнего (торги на форекс), — пояснил эксперт.

Аналитик добавил, что рубль может укрепиться при условии нормализации обстановки, успешных переговорах с Украиной и окончании там спецоперации. В этом случае успешной будет торговля ресурсами с расчётами в российской валюте.

Ранее стало известно, что крупнейшие японские банки, в частности Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho, приостановили долларовые транзакции с российским Сбербанком. Ограничения, вызванные санкциями США в отношении России, начали действовать с 26 марта. Финансовые учреждения Японии используют американские корреспондентские банки, поэтому какие-либо операции со Сбербанком стали теперь невозможны.