Россиянам назвали сумму, которую надо накопить на чёрный день

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Финансовый аналитик Антон Шабанов рассказал, сколько денег необходимо отложить на чёрный день, чтобы спокойно жить без работы до полугода.

По словам эксперта, в данное время мир очень быстро меняется, поэтому не существует универсального совета, как сохранить сбережения от экономических вызовов. При этом он считает, что экономика как наука говорит, что деньги необходимо хранить на депозитах, передаёт «ПолитЭксперт».

Это позволяет сохранить сбережения от инфляции, если она порядка 4% и столько же депозит. Если мы говорим об увеличении, в том смысле, чтобы было больше, чем инфляция, то уже включатся разные инвестиционные механизмы. Самые известные — это акции и облигации, фонды, — считает Шабанов.

Он добавил, что в 2020 году появился новый тренд по способу хранения накоплений — переход от банковских вкладов в мир инвестиционных. На предпочтения россиян повлияли низкие процентные ставки и ослабление рубля. В 2021-м инвестиции продолжат привлекать граждан, уверен финансовый эксперт.

По его словам, чтобы не остаться без сбережений, стоит откладывать около 10–15% от каждой зарплаты.

У людей должна быть подушка безопасности на чёрный день. Универсальный совет — накопить порядка шести ежемесячных своих доходов. Если вы потеряете работу, чтобы могли полгода спокойно жить на средства, — посоветовал аналитик.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила, что в 2021 году наиболее разумным способом сохранить сбережения и даже приумножить их будет вложение в недвижимость или валюту. По её мнению, сбережения можно сохранить, распределив их по портфелю валют — часть в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США.

Доцент также обратила внимание на перспективность вложения в недвижимость. Кроме выгоды выигрыша на росте цены можно также улучшить своё жилищное положение, считает она. Вместе с тем эффективным инструментом сохранения и приумножения сбережений могут быть срочный банковский депозит или размещения средств в паевых инвестиционных фондах (ПИФ), писал NEWS.ru.