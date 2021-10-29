Реальные пенсии россиян обесцениваются 8 месяцев подряд

Уже 8 месяцев реальные пенсии россиян снижаются из-за высокой инфляции в стране. Как сообщил Росстат, пенсии падали в реальном выражении в феврале 2021 года на 0,1% в годовом сравнении, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне — на 1,0%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1,0%, в сентябре — на 1,8%.

Эти данные, уточнили в ведомстве, не учитывают единовременную выплату в 10 тысяч рублей, произведённую в сентябре по поручению президента России Владимира Путина. Причина в том, что формально эта выплата не считается пенсией.

Средняя пенсия в январе ещё росла на 0,4% по сравнению с январём 2020 года. В прошлому году все месяцы в реальном выражении пенсия росла. При этом динамика падения темпов её роста была резко выраженной. Если в январе 2020 года она выросла на 3,2% по сравнению с 2019 годом, то в декабре 2020-го цифра уже была всего 0,8%.

В номинальном выражении средний размер пенсии в России к сентябрю текущего года составлял 15 847 рублей и вырос на 5,5% по сравнению с сентябрём 2020 года. Но годовая инфляция в этом месяце составила 7,4%.

Ранее депутат Мосгордумы Наталья Метлина от блока «Моя Москва» заявила, что властям следует отказаться от подхода, когда пожилым людям помогает государство. Она призвала переложить эту ответственность на детей пенсионеров и отметила, что ей надоело смотреть на «бесконечно стоящих с протянутой рукой пенсионеров».