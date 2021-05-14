Оператору связи Минобороны пригрозили банкротством

https://static.news.ru/photo/89d60394-b6e6-11eb-8523-96000091f725_660.jpg Фото: Voentelecom/facebook.com

Принадлежащий Минобороны оператор связи «Воентелеком» может стать банкротом. Уведомление о планах инициировать процедуру банкротства из-за долга в 209 млн рублей подал конкурсный управляющий ООО «Центр безопасности МВО», сообщает «Коммерсант».

«Воентелеком» задолжал ООО плату за оборудование, поставленное в 2017 году. В июне 2020 года ООО подало иск к «Воентелекому» с требованием выплатить 209 млн рублей, в сентябре суд обязал компанию выплатить 207 млн рублей, апелляционная инстанция в марте 2021 года оставила решение в силе, — сообщает издание.

При этом в «Воентелекоме» заявили, что уже выполнили все обязательства перед ООО, а в последние три года получают «стабильную прибыль» несмотря на то, что в последний раз компания публиковала финансовые отчёты по итогам 2018 года.

По данным партнёра MGP Lawyers Дениса Быканова, за последние три года к «Воентелекому» было подано более 100 исков на 7,3 млрд рублей. Эксперт Moscow Digital School Андрей Третьяков, считает, что иск на 207 млн рублей некритичен для «Воентелекома», балансовая стоимость активов которого составляет 18 млрд рублей. Критично в этой ситуации то, что уже сейчас у компании нет оконченных исполнительных производств на 24 млн рублей.

«Воентелеком» предоставляет связь для военных объектов, в том числе секретных, и эти услуги нерентабельны. Поскольку оператор является основным подрядчиком по обеспечению связью структур Минобороны, можно ожидать, что он продолжит работу, — считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее крупные федеральные и региональные операторы сообщили, что столкнулись с системными сбоями из-за оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном Интернете». Причиной сбоев стала система фильтрации интернет-трафика DPI (Deep Packet Inspection), созданная для противодействия внешним угрозам. Это оборудование также позволяет Роскомнадзору фильтровать трафик и блокировать доступ к ресурсам из списка запрещённых в России.

В частности, из-за оборудования DPI в марте проблемы возникли у операторов «большой четвёрки» — МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2. Пользователи пожаловались на проблему с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp.