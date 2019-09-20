https://static.news.ru/photo/86ee57c8-db94-11e9-9f67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В течение ближайших пяти лет объём нотариального рынка в России достигнет 79 миллиардов рублей. Об этом News.ru рассказал московский нотариус Глеб Акимов.

По его словам, каждый год в общий объём будет прибавляться по два миллиарда — при отсутствии неких «огромных технических нововведений».

Акимов подчёркивает, что Федеральная нотариальная палата добилась практически стопроцентного учёта денежных средств, получаемых нотариусом от совершения нотариальных действий в связи с тем, что введена электронная система документооборота, по которой нотариусы обязаны показывать те денежные суммы, которые они взимают у граждан.

Ежегодно идёт нарастание этих показателей, так как растёт рынок недвижимости, растёт и наш рынок. Здесь рост не имеет ничего страшного, — заявил столичный нотариус.

Нотариальный рынок в России, как говорит специалист, складывается от сделок с недвижимостью, и если говорить о динамике, то за последние пять лет рынок недвижимости, как и нотариальный рынок, растёт.

По словам Акимова, этот рост демонстрирует, что в целом богатеет страна.

Мы можем показать, что люди хотят участвовать в имущественном обороте, и мы помогаем гражданам в этом вопросе от имени государства. И чем здоровее общество, тем таких операций будет происходить больше. Если посмотреть динамику за последние пять лет, то по несколько «миллиардиков» прибавляется, — говорит нотариус.

Также Глеб Акимов отметил, что с этих денег нотариусы платят подоходный налог, что также положительно влияет на государство.

Ранее News.ru писал, что внеплановая проверка Московской нотариальной палаты будет проведена Генеральной прокуратурой РФ по запросу депутата Госдумы Виталия Милонова. Представителя власти обеспокоила «закрытость нотариальной системы» в России.