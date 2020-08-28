Названы губернаторы с самыми высокими доходами

https://static.news.ru/photo/f6f646e4-e9ed-11ea-b198-fa163e074e61_660.jpg Денис Паслер Фото: kremlin.ru

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в 2019 году заработал больше всех других глав российских регионов. Его доход составил 202,2 млн рублей. Впрочем, источник своего благосостояния политик предпочёл в налоговой декларации не указывать.

Годом ранее он заработал больше всех на посту главы энергетической компании ПАО «Т Плюс», откуда и перешёл на губернаторский пост в марте прошлого года, пишет «Коммерсант». Издание проанализировало декларации губернаторов и составило их неформальные рейтинги — по величине заработков, по объёмам владения недвижимостью, по доходам супругов, а также по соотношению среднего дохода в регионах к заработкам их руководителей.

Второе место по доходам достаточно неожиданно занял глава Чечни Рамзан Кадыров. Дело в том, что прежде он ни разу не входил в число самых «высокодоходных» глав регионов. Однако в 2019-м его достаток резко вырос: чеченский лидер заработал 147,9 млн рублей против 7,8 млн годом ранее.

Кроме этого, он стал лидером рейтинга обладателей самых больших домов — более 2,3 тысячи квадратных метров. Кадыров также впервые попал в число крупнейших землевладельцев — 32 тысячи «квадратов».

Третье место по доходам занял губернатор Московской области Андрей Воробьёв. На этой позиции он находится уже третий год подряд. Причём его доход даже снизился на 26,8 млн рублей и в 2019 году составил 68,9 млн.

Далее в первой десятке идут Игорь Артамонов (Липецкая область, 45 млн рублей), Александр Евстифеев (Марий Эл, 40,2 млн), Вячеслав Битаров (Северная Осетия, 39,6 млн), Валерий Лимаренко (Сахалинская область, 39,6 млн), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ, 30,7 млн), Александр Усс (Красноярский край, 22,6 млн) и Олег Кожемяко (Приморский край, 22,4 млн).

Список губернаторов с самыми низкими доходами возглавил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов с прибылью немногим более миллиона рублей. С 2011 года он уже в седьмой раз оказался на первом месте в этом рейтинге, это абсолютный рекорд для лидеров всех рейтингов. Второе и третье места, как и годом ранее, остались у глав Калмыкии Бату Хасикова (1,2 млн рублей) и Ивановской области Станислава Воскресенского (1,3 млн).

В десятке самых «низкодоходных» губернаторов также Казбек Коков (Кабардино-Балкария, 1,4 млн рублей), Махмуд-Али Калиматов (Ингушетия, 1,6 млн), Мурат Кумпилов (Адыгея, 1,8 млн), Михаил Ведерников (Псковская область, 2 млн), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край, 2,2 млн), Дмитрий Миронов, (Ярославская область, 2,4 млн) и Александр Осипов (Забайкальский край, 2,6 млн).

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Сергей Безруков стал самым богатым деятелем культуры в России. За 2019 год он заработал 100 млн рублей.