Популярный российский актёр Сергей Безруков стал самым богатым деятелем культуры в России. За прошедший год он заработал 100 млн рублей.
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Согласно данным, худрук Московского Губернского театра и член «Единой России» Безруков задекларировал 100,78 млн рублей, что на 14% меньше, чем в 2018 году (114,9 млн). Уменьшение доходов связано с тем, что в 2019 году актёр приобрёл ещё одну квартиру площадью 116 кв. м. У него в собственности также есть два земельных участка общей площадью 0,62 га, квартира площадью 185 кв. м, гараж и два автомобиля — Mercedes-Benz GLS 400 и Mitsubishi L200.
Сергей Безруков работает художественным руководителем Московского Губернского театра с 2014 года, он также является учредителем собственного фонда, который поддерживает социальные и культурные проекты.
Второе место среди самых богатых деятелей культуры занял руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман с доходом в 92,46 млн рублей. Третья строчка у гендиректора Росгосцирка Владимира Шемякина (91,78 млн рублей).
Ранее NEWS.ru писал, что семья Ротенбергов («Мостотрест») заняла первое место в рейтинге самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes. Стать лидерами им удалось впервые за шесть лет. Согласно данным издания, за год их состояние увеличилось на $270 млн и достигло $5,45 млрд.
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