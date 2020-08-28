https://static.news.ru/photo/d68c2594-e9e4-11ea-b970-fa163e074e61_660.jpg Сергей Безруков Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Популярный российский актёр Сергей Безруков стал самым богатым деятелем культуры в России. За прошедший год он заработал 100 млн рублей.

Об этом сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на данные из опубликованных деклараций о доходах руководителей учреждений, подведомственных Минкульту.

Согласно данным, худрук Московского Губернского театра и член «Единой России» Безруков задекларировал 100,78 млн рублей, что на 14% меньше, чем в 2018 году (114,9 млн). Уменьшение доходов связано с тем, что в 2019 году актёр приобрёл ещё одну квартиру площадью 116 кв. м. У него в собственности также есть два земельных участка общей площадью 0,62 га, квартира площадью 185 кв. м, гараж и два автомобиля — Mercedes-Benz GLS 400 и Mitsubishi L200.

Сергей Безруков работает художественным руководителем Московского Губернского театра с 2014 года, он также является учредителем собственного фонда, который поддерживает социальные и культурные проекты.

Второе место среди самых богатых деятелей культуры занял руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман с доходом в 92,46 млн рублей. Третья строчка у гендиректора Росгосцирка Владимира Шемякина (91,78 млн рублей).

Ранее NEWS.ru писал, что семья Ротенбергов («Мостотрест») заняла первое место в рейтинге самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes. Стать лидерами им удалось впервые за шесть лет. Согласно данным издания, за год их состояние увеличилось на $270 млн и достигло $5,45 млрд.