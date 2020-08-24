Гуцериевы уступили Ротенбергам звание богатейшей семьи России

Семья Ротенбергов («Мостотрест») заняла первое место в рейтинге самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes. Стать лидерами им удалось впервые за шесть лет.
Согласно данным издания, за год их состояние увеличилось на $270 млн и достигло $5,45 млрд.
Вторую строчку заняла семья Гурьевых («Фосарго»), состояние которой оценивается $5,1 млрд. Следом расположились Гуцериевы (группа «Сафмар»), которая в предыдущие годы были лидерами списка. За год их капитал уменьшился на $2,45 млрд и составил $3,2 млрд.
В пятёрку вошли Шаймиевы, которые владеют долями группы ТАИФ (состояние оценивается в $2,85 млрд) и Евтушенковы (АФК «Система») с $2,3 млрд.
Также в десятку впервые включены семьи Бажаевых (группа «Альянс») с $1,9 млрд, Рахимкуловых (Kafijat) с $1,8 млрд, Саркисовых (группа РЕСО) с $1,7 млрд, Линников («Мираторг») с $1,35 млрд и семью Михайловых (группа «Черкизово») с $1,1 млрд.
Согласно
При составлении рейтинга учитывалась цена принадлежащих семье активов, в числе которых недвижимость, акции компании и земельные участки. Стоимость компаний и возраст участников списка зафиксированы по состоянию на 15 июля текущего года. В него включены семьи, которые заработали основную часть капитала только частным образом. Нижняя планка рейтинга в 2020 году упала с $1,16 млрд до $1,1 млрд.
Ранее NEWS.ru писал, что на сайтах силовых ведомств опубликовали официальные доходы сотрудников правоохранительных органов. Самым богатым силовиком в России за 2019 год стал замминистра внутренних дел Виталий Шулика. Его доходы составили 26,7 млн рублей. Второе место по доходам занимает замруководителя Главного военного следственного управления СК Сергей Бедин.
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