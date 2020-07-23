Мурашко заявил, что выплаты медикам идут в штатном режиме

https://static.news.ru/photo/c0ba6c7c-ccec-11ea-9b7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с пандемией коронавируса, идут в штатном режиме, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Сейчас выплаты идут в штатном режиме, — цитирует ТАСС Мурашко.

На вопрос журналистов, планируется ли продление таких выплат, министр ответил, что решение будет принято в зависимости от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, медикам и сотрудникам медицинских организаций, работающим с больными коронавирусом, правительство выделит более 5 млрд рублей на выплату отпускных или компенсаций за неиспользованный отпуск. Это касается и водителей скорых, работающих по всей стране, а также сотрудников медицинских организаций, подведомственных органам власти. При расчёте отпускных и компенсаций будут учитываться и дополнительные стимулирующие выплаты от правительства.

Финансовая поддержка медработников осуществляется по распоряжению президента Владимира Путина. Первоначально планировалось, что пособия будут выплачиваться в течение трёх месяцев начиная с апреля, но позднее власти продлили этот срок до конца лета.

Размеры ежемесячных выплат составляют: врачам — 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу и врачам скорых — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям скорых — 25 тысяч рублей.