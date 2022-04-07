«Может быть и 40»: финансист призвал не радоваться падению курса доллара

Падению курсов доллара и евро не стоит радоваться, так как данные показатели «ничего не отражают», заявил NEWS.ru аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский. Спикер не исключил, что американская валюта может упасть и до значения 40 рублей за единицу. Таким образом он прокомментировал ситуацию на Московской Бирже, где доллар США упал ниже 77 рублей впервые с 23 февраля. Евро также ослабил свои позиции, опустившись ниже 83 рублей, чего не было с 10 февраля. По словам Голубовского, ситуацию на торгах можно назвать «агонией валютного рынка».

Волатильность и вверх, и вниз разрушительна, поэтому это (падение курсов евро и доллара. — NEWS.ru) выглядит как агония валютного рынка. Радоваться этому бессмысленно, так как доллары никто не может купить на нормальных условиях, а у кого доллары есть — не могут ими платить. Может быть курс будет и 40 рублей за доллар, он ничего не отражает, валютный рынок разрушен. С точки зрения российской экономической системы доллар не стоит ничего, он ничем не обеспечен внутри страны, рубль ничем не обеспечен за её пределами. До чего дойдёт разрушения финансовой логистики, мы не знаем, — добавил Голубовский.

Собеседник отметил, что амплитуда колебаний на валютном рынке выросла с тех пор, как «ЦБ РФ и Минфин потеряли возможность вмешиваться в торги, по всей видимости, а Газпромбанк такого распоряжения ещё не получил — это единственный банк, способный что-то сделать на валютном рынке, стабилизировать ситуацию».

Министерство финансов РФ ранее сообщило, что не смогло исполнить свои обязательства по еврооблигациям в долларах из-за отказа зарубежного банка. Впервые оплата перед иностранными держателями на $649,2 млн произошла в рублях, говорится на сайте ведомства. Деньги были зачислены на счета НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», конвертировать эти средства в иностранную валюты держатели еврооблигаций из недружественных России стран смогут не ранее сроков, когда России вернут доступ к замороженным валютным счетам.