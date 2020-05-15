Минфин отказался считать операторов связи пострадавшими от пандемии

Минфин РФ выступил против включения компаний, специализирующихся в сфере связи, в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Соответствующий запрос в ведомство ранее отправило Минкомсвязи.
Как
Кроме того, в министерстве отметили, что в настоящее время на услуги связи спрос растёт как со стороны населения, так и со стороны бизнеса. И даже отток абонентов фиксированной телефонии заметно снизился, тогда как раньше из-за этого ежегодно терялось до 10% выручки.
Как писал NEWS.ru, правительство РФ утвердило меры поддержки для системообразующих организаций, пострадавших от ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Системно значимой уже признана 1151 компания. Каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Уточняется, что особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка по уплате налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации кредитов и облигационных займов.
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