Минфин отказался считать операторов связи пострадавшими от пандемии

https://static.news.ru/photo/507c2d7c-96a7-11ea-9caf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин РФ выступил против включения компаний, специализирующихся в сфере связи, в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Соответствующий запрос в ведомство ранее отправило Минкомсвязи.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, Минфин аргументировал свой отказ тем, что компании в сфере связи вынужденно не приостанавливали свою работу, следовательно, они не подпадают под основной критерий «приостановка деятельности в связи с введением карантинных мероприятий» для отнесения к перечню пострадавших отраслей.

Кроме того, в министерстве отметили, что в настоящее время на услуги связи спрос растёт как со стороны населения, так и со стороны бизнеса. И даже отток абонентов фиксированной телефонии заметно снизился, тогда как раньше из-за этого ежегодно терялось до 10% выручки.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ утвердило меры поддержки для системообразующих организаций, пострадавших от ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Системно значимой уже признана 1151 компания. Каждая из них может претендовать на кредит по льготной ставке. Уточняется, что особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка по уплате налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации кредитов и облигационных займов.