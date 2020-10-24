Курс доллара на открытии торгов вырос до 76,54 рубля

https://static.news.ru/photo/7eebeef0-175c-11eb-8c04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи курс доллара составил 76,54 рубля, он поднялся на 0,55% по сравнению с закрытием торговой сессии в пятницу, 23 октября, свидетельствуют данные МосБиржи.

Курс евро вырос на 0,36%, до 90,61 рубля.

В первые минуты торгов курс обеих валют немного скорректировал рост. К 10:10 мск доллар торговался по 76,47 рубля, а евро — по 90,45 рубля.

По данным на 10:00 мск, индекс МосБиржи опускался на 0,15% и достигал 2812,48 пункта, а индекс РТС — до 1163,89 пункта.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, курс рубля останется около текущих уровней до конца 2021 года. Он отметил, что россиянам при наличии небольших сбережений лучше сохранять средства в рублях, но если деньги не планируется тратить в ближайшие год-полтора, разумнее диверсифицировать их: часть оставить в рублях, часть — в валюте.