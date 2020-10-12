ВЦИОМ: индекс доверия к банковским вкладам резко упал

https://static.news.ru/photo/6f5b9998-0c9b-11eb-b9da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросили 1600 россиян и выяснили следующее: 45% из них полагают, что сейчас нужно забрать деньги со своих банковских вкладов. В январе доля тех, кто считал, что свободные средства предпочтительнее всего хранить в банке, составляла 48%, с июня она снизилась до 33–35%.

В сентябре 35% наших соотечественников высказались за то, чтобы вложить средства в банки, 45% рекомендовали бы забрать вклады, — говорится в сообщении ВЦИОМа.

Как следует из статистических данных, самый высокий уровень доверия к банковским вкладам наблюдался в декабре 2017 года (59 пунктов), самый низкий — в апреле 2020 года (44 пункта). С тех пор этот показатель колеблется между отметками 45–48 пунктов.

Как писал NEWS.ru, эксперты полагают, что низкая доходность рублёвых депозитов в некоторых российских банках упадёт даже до 3,5% годовых, то есть до уровня инфляции. Такая ситуация вынуждает россиян искать новые способы вложения средств, тем более что с 2021 года депозиты станут облагаться налогом. Управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин считает, что не следует забирать деньги из банков именно сейчас. Он посоветовал оценивать риски и поступать осознанно.