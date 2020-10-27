Forbes назвал самые доходные российские YouTube-каналы по продаже рекламы

https://static.news.ru/photo/1e4b27e6-183d-11eb-bc92-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских YouTube-каналов с самыми высокими доходами от продажи рекламы.

Первое место досталось каналу LABELCOM, который ведёт юморист шоу Stand Up Нурлан Сабуров. Его канал аудиторией в 4,5 млн человек заработал на рекламе около $3,55 млн за год, сообщает издание.

На второй строчке — канал блогера Валентина Петухова Wylsacom с 9,6 млн подписчиков. Созданный в 2011 канал рассказывает о гаджетах и техники. Его доходы от рекламы оцениваются в $3,41 млн. Замыкает тройку юмористический канал Александра Гудкова «Чикен Карри». Видеоблог приносит хозяину около $1,13 от рекламы в год.

Также в топ-10 вошли каналы Юрия Дудя, Антона Лапенко, Алексея Пивоварова, Ксении Собчак, Константина Заруцкого, Димы Гордеева и Димы Масленникова.

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