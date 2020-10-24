Блогер Саша Спилберг будет вести проект «Дом-2»

https://static.news.ru/photo/07a60cb2-15ff-11eb-9dd4-fa163e074e61_660.jpg Саша Спилберг Фото: sashaspilberg/instagram.com

Известный блогер Саша Спилберг станет ведущей реалити-шоу «Дом-2». Так, первый съёмочный день девушки состоялся 23 октября — Спилберг пришлось курировать «тет-а-теты».

Тем не менее главные ведущие шоу — Ксения Бородина и Ольга Бузова — никуда не денутся. В ближайшее время на проекте также появится так называемый день самоуправления, который позволит участникам жить без надзора.

Что касается Саши, с ней подписан первоначальный договор на съёмки — до конца месяца, — отметил один из участников проекта в беседе со StarHit.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсеры телепроекта «Дом-2» ответили на слухи о предстоящем увольнении ведущих Ксении Бородиной и Ольги Бузовой. По неподтверждённым данным, ведущие якобы стали неинтересны аудитории телеканала.

На этом основании якобы продюсеры телестройки решили не продлевать контракты с Бородиной и Бузовой на следующий год.