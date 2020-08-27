Эксперт оценил объём утекших в Сеть данных банковских карт

https://static.news.ru/photo/a6a5e6c0-e84b-11ea-9157-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём банковских карт пользователей, которые попали в руки злоумышленников, может быть значительно больше заявленных 55 тысяч. Такое мнение высказал основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

Так он прокомментировал утечку в Сеть попали данных карт клиентов маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая по всему миру.

По словам Оганесяна, в бесплатном доступе база записей появилась неделю назад. Но в последнее время стали появляться предложения приобрести совпадающие по формату данные в среднем по пять рублей за запись. Нюанс заключается в том, что пересечений данных между «пробниками» мошенников-коммерсантов и выложенной бесплатной базой нет. Это и позволяет предполагать, что реальный размер утечки значительно больше, объяснил эксперт.

В целом, база может использоваться для фишинга или мошеннических звонков, однако опасность именно этого открыто распространяемого её куска невелика, так как большинство входящих в него карт перевыпущены банками, — цитирует Оганесяна РИА Новости.

Однако, добавил специалист, велика вероятность того, что на чёрном рынке присутствуют другие части этой же утечки, и немалое количество владельцев карт по-прежнему в опасности.

Эксперт уточнил, что если там, как чаще всего случается, находились логи транзакций, тогда пострадали только те пользователи, которые совершали операции в период от одного до нескольких месяцев перед моментом утечки. Но если данные были получены с сервера, обрабатывающего платежи, тогда есть вероятность утечки данных всех клиентов Joom.

Ранее, как писал NEWS.ru Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тысяч банковских карт. Рассекреченными оказались первые шесть и последние четыре цифры номера карт, срок их действия, название платёжной системы и банка. Также в базе указаны имена владельцев, контактные данные и адреса проживания.