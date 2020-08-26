Центробанк объявил об утечке данных владельцев 55 тысяч карт

https://static.news.ru/photo/9e747684-e7f0-11ea-af4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России предупредил кредитные организации об утечке в Интернет данных 55 тысяч карт. Речь идёт о клиентах маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что ещё на прошлой неделе объявления об этой базе публиковались на специализированных сайтах и в Telegram-каналах.

Рассекреченными оказались данные карт — первые шесть и последние четыре цифры номера, срок действия, указание платёжной системы и банка, который выпустил её. Также в базе указаны ФИО владельца карты, его контактные данные и адрес проживания.

В Joom подтвердили утечку, объяснив её тем, что мошенники получили доступ к ресурсам одного из контрагентов. Отношения с ним уже прекращены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что личные данные 235 млн пользователей социальных сетей TikTok и Instagram, а также видеохостинга YouTube оказались в открытом доступе. Утечку случайно обнаружили эксперты по кибербезопасности компании Comparitech. Впрочем, в России этому не удивились. Наоборот, предположили, что персональные контакты, личную статистику и фотографии в Сеть могли слить намеренно.