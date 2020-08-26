Центробанк объявил об утечке данных владельцев 55 тысяч карт

Банк России предупредил кредитные организации об утечке в Интернет данных 55 тысяч карт. Речь идёт о клиентах маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая.
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Рассекреченными оказались данные карт — первые шесть и последние четыре цифры номера, срок действия, указание платёжной системы и банка, который выпустил её. Также в базе указаны ФИО владельца карты, его контактные данные и адрес проживания.
В Joom подтвердили утечку, объяснив её тем, что мошенники получили доступ к ресурсам одного из контрагентов. Отношения с ним уже прекращены.
Ранее NEWS.ru сообщал, что личные данные 235 млн пользователей социальных сетей TikTok и Instagram, а также видеохостинга YouTube оказались в открытом доступе. Утечку случайно обнаружили эксперты по кибербезопасности компании Comparitech. Впрочем, в России этому не удивились. Наоборот, предположили, что персональные контакты, личную статистику и фотографии в Сеть могли слить намеренно.
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