TikTok, Instagram и YouTube заподозрили в намеренном сливе личных данных

https://static.news.ru/photo/8ce41016-e613-11ea-9e60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/Global Look Press

Личные данные 235 млн пользователей социальных сетей TikTok и Instagram, а также видеохостинга YouTube оказались в открытом доступе. Утечку случайно обнаружили эксперты по кибербезопасности компании Comparitech. Впрочем, в России этому не удивились. Наоборот, предположили, что персональные контакты, личную статистику и фотографии в Сеть могли слить намеренно.

По крайней мере, такой позиции придерживается ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев. Он указал на то, что подобные инциденты с западными соцсетями довольно однородны, утечки данных сделаны как под копирку.

Если данные в огромном объёме где-то лежат и компании создают условия, в которых их можно похитить, то эти данные обязательно утекут в Сеть. Если, конечно, на них есть определённый спрос. А на личные данные пользователей спрос есть всегда, — цитирует Парфентьева «Политика сегодня».

В случае если пропажа данных не случайна, это свидетельствует о том, что компании «поспособствовали» людям, которые в дальнейшем используют полученную информацию в противозаконных действиях, отметил эксперт.

Если человек активно пользуется западными сервисами и соцсетями, он должен быть готов к подобным инцидентам, предупредил российский специалист. По его мнению, такие методы сбора данных, как распознавание лиц и подобные, априори не могут быть направлены на пользу людям. Их нужно серьёзно ограничивать.

Если российское правительство запретит западным сервисам собирать данные о российских пользователях с помощью неблагонадежных технологий, только тогда можно будет говорить об обеспечении безопасности в отечественном сегменте Интернета, высказал мнение Парфентьев.

В тех случаях когда мы имеем дело с "чувствительными" персональными данными, а также с конфиденциальной, интимной информацией или даже данными о передвижениях граждан, от использования подобных технологий нужно отказаться, — считает специалист.

Он подчеркнул, что минусов у этих методов сбора информации значительно больше, чем немногочисленных плюсов.

Ранее NEWS.ru писал, что персональные данные нескольких тысяч украинских военных попали в Интернет. Они были слиты в Сеть чат-ботом в Telegram.