Эксперт объяснил, как могут пропасть деньги со вкладов

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов заявил, что размещение средств на банковских счетах является одним из самых безопасных способов не лишиться денег.
Однако, по его словам, и в банках можно потерять честно заработанное. Как правило, к хищению средств с депозитов бывают причастны сотрудники банков,
Юрист отметил, что стать лёгкой добычей мошенников клиент кредитной организации может, если при её посещении будет невнимателен.
К сожалению, к хищению денежных средств с банковских вкладов физических лиц, как правило, причастны сотрудники банка. Именно к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием, — подчеркнул эксперт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация вынуждает россиян искать новые способы вложения средств, тем более что с 2021 года депозиты станут облагаться налогом. Управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин считает, что не следует забирать деньги из банков именно сейчас.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен