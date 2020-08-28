Эксперт объяснил, как могут пропасть деньги со вкладов

https://static.news.ru/photo/eab99fd6-ea4f-11ea-9282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов заявил, что размещение средств на банковских счетах является одним из самых безопасных способов не лишиться денег.

Однако, по его словам, и в банках можно потерять честно заработанное. Как правило, к хищению средств с депозитов бывают причастны сотрудники банков, сообщает «Прайм».

Юрист отметил, что стать лёгкой добычей мошенников клиент кредитной организации может, если при её посещении будет невнимателен.

К сожалению, к хищению денежных средств с банковских вкладов физических лиц, как правило, причастны сотрудники банка. Именно к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием, — подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация вынуждает россиян искать новые способы вложения средств, тем более что с 2021 года депозиты станут облагаться налогом. Управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин считает, что не следует забирать деньги из банков именно сейчас.