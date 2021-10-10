Эксперт назвал способ увеличить размер пенсии

Независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский заявил, что россияне, потерявшие супругов, имеют право на получение чужих пенсий, но порой не знают этого. Член семьи не может унаследовать страховую пенсию, заработанную умершим человеком, но есть нюанс, отметил он в беседе с радио Sputnik.

В случае смерти в условные 50 лет чужую страховую пенсию нельзя унаследовать, но тут важно понимать, что данные о её размере будут сохранены, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что когда второй супруг, к примеру, жена выходит на пенсию, то она может запросить у Пенсионного фонда России (ПФР) данные о размере накопленной страховой пенсии умершего мужа.

Если пенсия мужа окажется выше той, что она получает, то жена имеет право написать заявление о переходе на пенсию мужа. Но она будет не стопроцентная, которая должна была быть у мужа, а 75%, — пояснил Звенигородский.

Ранее стало известно, что досрочно выйти на пенсию могут многодетные мамы, педагоги и творческие работники. У первой категории возраст выхода зависит от количества детей, у второй и третьей — от стажа. При этом с 2023 года женщинам, родившим трёх детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет, пенсия будет назначаться в 57 лет.