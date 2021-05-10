Центробанк упростит возврат денег жертвам кибермошенников

https://static.news.ru/photo/dbc1ee10-b21e-11eb-9a5d-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Сотрудники Центробанка разрабатывают законопроект, принятие которого может в разы увеличить процент возврата похищенных мошенниками средств. Спорная сумма будет автоматически блокироваться на счёте злоумышленника сразу после обращения жертвы, а судебное разбирательство может проводиться в упрощённом режиме, без привлечения истца и ответчика. Об этом «Известиям» рассказал замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артём Сычёв.

Первая предполагаемая новация — автоматическая блокировка спорной суммы на счёте вероятного мошенника сразу же после обращения пострадавшего. Блокировка суммы важна, поскольку, по данным кредитных организаций, мошенники в 50% случаев снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, в 47% — в течение двух-трёх часов. И только в 3% инцидентов средства могут задержаться на счёте до суток, — заявил Сычёв.

В данный момент у банков нет правовых оснований блокировать уже зачисленные средства ни на промежуточном, ни на конечном счёте, а также отказывать в выдаче спорных средств.

Кроме того, ЦБ прорабатывает упрощение судебной процедуры, чтобы принимать заочные решения по делу о возврате денег.

По поручению президента регулятор должен подготовить дополнительные меры по защите граждан от действий мошенников к 1 июля.

За последний год со счетов российских граждан кибермошенники совершили на 60% больше краж, чем за все предыдущие годы. В ходе работы эксперты ОНФ проанализировали более 600 тысяч сообщений, в которых люди жаловались на действия злоумышленников, кравших средства с их счетов. В результате аналитики пришли к выводу, что успехом для злоумышленников закончились 32% попыток мошенничества. При этом число подобных операций за год пандемии выросло на 60% и побило предыдущий максимальный показатель за всю историю наблюдений подобного толка. Как подсчитали эксперты, мошенники похитили у граждан около 2,8 миллиарда рублей. Это на 70% больше, чем в допандемийный период.