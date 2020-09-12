ЦБ раскрыл схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Банк России выявил схему, при помощи которой мошенники использовали номера мобильных телефонов и последние цифры карт клиентов кредитных организаций, чтобы получить сведения об их счетах. Выяснилось, что злоумышленники делали это через голосовое меню одного из банков, куда звонили с подменённых номеров.
Письмо входящий в состав регулятора Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере направил в адрес представителей банковского сектора,
Использованная схема позволила преступникам узнавать информацию об остатках на счетах потенциальных жертв. В дальнейшем они использовали эту информацию, совершая звонки держателям карт.
По некоторым данным, подобное стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню IVR. В результате был зафиксирован всплеск мошеннических звонков клиентам этой кредитной организации.
Схема оказалась достаточно проста. Мошенники звонили в систему IVR, подменяя телефонные номера клиентов, и запрашивали у системы сведения по остаткам денежных средств, вводя для этого последние четыре цифры номеров этих банковских карт. После этого, используя психологические уловки, они звонили жертвам, представляясь сотрудниками банка и используя информацию об остатках денежных средств для преодоления барьера недоверия.
Центробанк ещё раз указал на необходимость следовать рекомендациям и использовать дополнительный параметр аутентификации — например, секретный код, который устанавливается клиентом при заключении договора. Последние четыре цифры номера карты и телефонный номер клиента не являются всеобъемлющими методами идентификации клиента.
Банкам также рекомендовано обеспечить синхронизацию обращений в системы интерактивного голосового меню с системами антифрода (борьбы с мошенничеством) и выявлять аномальную активность клиентов после использования интерактивного голосового меню.
Ранее Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тысяч банковских карт пользователей маркетплейса Joom. Рассекреченными оказались первые шесть и последние четыре цифры номера карт, срок их действия, название платёжной системы и банка. Также в базе указаны имена владельцев, контактные данные и адреса проживания.
Как писал NEWS.ru, объём банковских карт пользователей, которые попали в руки злоумышленников, может оказаться значительно больше.
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