«Скрывать тут нечего»: Тарасова заявила о проклятии Валиевой Тарасова обвинила WADA в предвзятости в деле Валиевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Татьяна Тарасова

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отнеслось к делу российской фигуристки Камилы Валиевой предвзято, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, которые приводит ТАСС, в нем отразилось отношение агентства к стране, которое она описала, как «русская — значит проклятая».

Скрывать тут нечего. Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребенку. Русская значит проклятая. Вот что это теперь значит. Я их ненавижу, — сказала она.

Ранее Тарасова заявила, что Российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова не вернутся в большой спорт, поскольку сделали все, что могли. Тренер считает, что сейчас главная фигуристка России — это Елизавета Туктамышева. Как подчеркнула Тарасова, спортсменка сохраняет свои способности делать сложные вещи и улучшает форму с каждым годом. По ее словам, Туктамышева хореографически очень усовершенствовалась.

На прошлой неделе стало известно, что 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты. В их организмах обнаружилось наличие запрещенного триметазидина. В CHINADA заявили, что попадание вещества в организм было непреднамеренным. WADA не стало наказывать китайских спортсменов.