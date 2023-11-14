Создала семью и уехала в США: как живет олимпийская чемпионка Сотникова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аделина Сотникова

Аделину Сотникову называли «вундеркиндом» фигурного катания. В 13 лет она выполняла два каскада в одной программе: тройной лутц — тройной риттбергер и тройной риттбергер — тройной лутц, а на Олимпиаде-2014 в Сочи навсегда вписала свое имя в историю, став первой российской одиночницей, выигравшей золото. Однако почти сразу после победы Сотникова прекратила выступления в официальных турнирах, участвуя исключительно в ледовых шоу. Официальное заявление о завершении карьеры Аделина сделала только в 2020 году. За это время фигуристка перенесла несколько операций, открыла собственную школу Sotka School, а недавно стала мамой и тетей. Как живет уехавшая в США олимпийская чемпионка — в материале NEWS.ru.

Как складывалась жизнь Сотниковой после Олимпиады

Покинув большой спорт, Сотникова пыталась найти себя в шоу-бизнесе. Спортсменка сотрудничала с продюсером Яной Рудковской, снималась в музыкальных клипах и телепередачах, а также записала трек «Сталь» совместно с исполнительницей IVKA. Впоследствии Аделина вместе с мамой открыла салон красоты в центре Москвы, а затем основала школу фигурного катания.

«Я смотрела на своего тренера, и на тот момент мне казалось, что это так все легко. Я никогда не была по ту сторону бортика, и мне очень хочется в будущем быть как мой тренер, которая меня довела до вершины пьедестала! И у меня появилась мечта — когда-то открыть свою школу фигурного катания. И эта мечта сбылась! У меня на данный момент три локации в Москве, где тренируются детки! И одна в Екатеринбурге! И я уверена, что это не предел», — написала Сотникова в соцсети.

Тренерство — не единственное, о чем мечтала спортсменка. Еще одной ее мечтой было создание семьи, о чем она говорила в 2020 году в интервью NEWS.ru.

«Во многом к открытию школы я пришла благодаря операции. В какой-то момент я поняла, что у меня не будет возможности участвовать в тех же шоу, как раньше, делать прежние сложные элементы. Я для себя решила, что здоровье мне важнее. Мне еще создавать семью, я хочу быть мамой, да и в целом счастливым человеком по жизни», — призналась Сотникова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аделина Сотникова

Почему Сотникова переехала в США

Вторая мечта спортсменки (семья) очень скоро осуществилась. В начале 2022 года Сотникова забеременела, однако поклонники и журналисты узнали об этом спустя неделю после рождения первенца. На этом тайны не закончились: Аделина предпочла не сообщать ни пол малыша, ни имя отца. Лишь в марте этого года в интервью «Откровенно с татаркой» на YouTube стали известны подробности. Сотникова родила сына Адриана, а возлюбленным оказался теннисист Дмитрий Попко, выступающий за Казахстан и живущий в США.

Она признавалась, что пока не торопится вступать в брак, так как и без этого чувствует заботу со стороны Дмитрия. При этом девушка отметила, что вынужденные периоды расставания даются паре с трудом. Именно это могло стать поводом сделать необходимые документы для переезда в США — в Майами, где тренируется Попко.

Фото: Социальные сети Аделина Сотникова и Дмитрий Попко

Как живет Сотникова сейчас

С момента переезда во Флориду Аделина относительно активно ведет соцсети, публикует короткие видео с пляжа, из дома, с хоккейной арены и делится другими моментами из своей каждодневной жизни.

А 14 августа Аделина поделилась еще одной важной новостью — ее младшая сестра родила ребенка.

«Я стала тетей! Добро пожаловать в наш мир, малыш! Я буду тебе лучшей тетей на планете. Поздравляю тебя, мамочка!» — написала Сотникова в соцсетях.

В сентябре Сотникова впервые появилась с гражданским мужем на публике. Пара приехала на день рождения блогера Елены Сажиной (HELEN YES), однако общаться с прессой отказалась. В конце октября Аделина вместе с семьей отправилась в Майами, где поздравила жениха с днем рождения, опубликовав в социальной сети романтическое видео, на котором пара станцевала.

«Love. С днем рождения, любимый», — написала Сотникова под роликом.

А уже через несколько дней Аделина показала, как пробует для себя новый вид спорта — теннис.

Фото: Социальные сети Аделина Сотникова

К спорту Сотникова привлекает и сына.

«Я не знаю, как сложится жизнь, но сегодняшний поход на ледовую арену был каким-то сказочным. Ты смотрел на лед с таким восторгом и восхищением, сынок. Может быть, ты полюбишь лед так же, как люблю его я», — написала Сотникова под видео.

Вместе с ребенком Аделина посещает тренировки гражданского мужа.

«Наблюдаем за папой. Адриан уже помогает папе мячи подавать. Без ракетки, правда, но все же», — рассказала фигуристка.

Аделина не ограничивается только спортивными мероприятиями. На днях олимпийская чемпионка показала, как развлекает сына Адриана, которому недавно исполнился один год. На видео, которое Сотникова выложила в соцсети, малыш играет на ковре в гостиной. Повсюду лежат его игрушки, а в углу комнаты висят оставшиеся со дня рождения шарики. В конце видео Аделина берет ребенка на руки и танцует вместе с ним. Судя по всему, в том числе и по подписи к видео, фигуристка наслаждается своим материнством.

«Когда каждый день самый лучший», — поделилась Сотникова.

Чем известна Аделина Сотникова

Впервые об Аделине заговорили после победы в финале юниорского Гран-при в Австрии в сезоне-2010/11. В 2012 году Сотникова приняла участие в юношеских зимних Олимпийских играх в Инсбруке, где завоевала серебряную медаль. В 2013-м и 2014-м Аделине удалось стать второй на чемпионате Европы. Помимо этого, Сотникова является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014).

А главное ее достижение — золотые медали домашних Олимпийских игр в Сочи. В возрасте 17 лет Аделина стала первой фигуристкой в истории России и СССР, кому удалось взять золото ОИ в одиночном катании.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Аделина Сотникова

Чем известен Дмитрий Попко

Дмитрий Попко — профессиональный теннисист, уроженец Санкт-Петербурга, но бóльшую часть карьеры играет под флагом Казахстана. В основном Попко выступает на турнирах серии «Фьючерс» и «Челленджер», так как рейтинг не позволяет ему отбираться на турниры Большого шлема и соревнования уровня ATP. В 2020-м Попко одержал крупнейшую победу в карьере, взяв титул на «Челленджере» в Малаге, а в следующем году поднялся на наивысшую для себя позицию в рейтинге — 162-ю. На этой неделе 27-летний теннисист занимает 506-е место в мировой классификации. За карьеру он заработал $600 тысяч призовых.

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