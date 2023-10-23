Российская олимпийская чемпионка улетела с семьей в США Российская фигуристка Сотникова улетела с ребенком и мужем в Майами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аделина Сотникова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что улетела с супругом и ребенком в Майами. Перед этим она выложила фото, сделанное из окна самолета, и предложила подписчикам угадать, в каком городе семейство планирует обосноваться.

Да, мы в Майами. Многие угадали. Честно говоря, меня удивило, что есть правильные ответы, — написала Сотникова.

Спортсменка родила первенца 30 октября 2022 года. Отцом стал теннисист Дмитрий Попко — об этом общественности стало известно только в марте 2023-го. Сотникова рассказывала подписчикам, что после родов выходила на лед через боль. Она не ожидала, что роды так повлияют на ее мышцы. Тем не менее она скорее хотела вернуться в спорт.

При этом в возрасте 23 лет Сотникова уже заявляла, что завершает свою спортивную карьеру. Причиной такого шага стали проблемы со здоровьем. В ходе недавней операции в позвоночник Сотниковой врачи вставили шесть титановых шурупов, которые держат пластину, соединяющую два импланта. В активе Сотниковой две серебряные награды чемпионата Европы, четыре титула чемпионки России.

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