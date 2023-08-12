Российская чемпионка Европы по фигурному катанию вышла замуж Фигуристка Косторная вышла замуж за своего партнера Георгия Куницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алена Косторная

Российская фигуристка Алена Косторная, чемпионка Европы 2020 года, вышла замуж за своего партнера Георгия Куницу, о чем рассказала в своем Telegram-канале. На опубликованном видео девушка стоит с молодым человеком около свадебной арки, держа в руках букет.

Судя по кадрам, на церемонии присутствовали олимпийская чемпионка Игр-2022 Анна Щербакова, а также фигуристка Дарья Усачева.

О том, что Косторная тренируется в паре с Куницей стало известно в январе 2023 года. Спортсмены занимались в группе Сергея Рослякова. Тогда же фигуристка начала выкладывать в социальных сетях фотографии, намекающие на отношения с Куницей.

В прошлом году чемпионка Европы по фигурному катанию перенесла операцию из-за травмы бедра. По словам тренера спортсменки Елены Буяновой, Касторная держала себя позитивно и сохраняла целеустремленность.

В 2022 году Косторная перешла к Буяновой из группы Этери Тутберидзе. Педагог известна тем, что тренировала Олимпийскую чемпионку Сочи-2014 Аделину Сотникову.