«Абсолютное счастье»: Трусова показала момент предложения руки и сердца Фигуристка Трусова показала момент предложения руки и сердца от Игнатова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александра Трусова

19-летняя фигуристка Александра Трусова призналась, что фигурист Макар Игнатов сделал ей предложение в тот момент, когда ее на фоне разведенного Дворцового моста снимал фотограф. Своими эмоциями девушка поделилась в Telegram-канале.

Я думала, что фотограф делает мне фото, а потом я поворачиваюсь и там… Мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость. Знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья. И, конечно, я сказала «Да!» – написала фигуристка.

Девушка поблагодарила поклонников за поддержку и поздравления и предложила угадать, когда будет свадьба. Многие выразили уверенность, что торжество будет в августе.

Известно, что об отношениях Трусовой и Игнатова известно с января. До этого фигуристка встречалась с другим коллегой Марком Кондратюком. Тогда решение о разрыве принял молодой человек. После этого Трусова сообщила, что предел ее доверия «стал еще ниже» и ей проще жить одной.

61-летний российский певец Григорий Лепс сделал предложение руки и сердца 18-летней студентке МГИМО Авроре Киб. Девушка пока не дала ответ 61-летнему избраннику. Лепс уже неоднократно появлялся на публике с молодой подругой. Пару заметили на вручении музыкальной премии и на вечеринке Петербургского международного экономического форума.