Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 16:54

Гороскоп на 13 июня: Скорпионам — помогать, Стрельцам — быть мягче

Гороскоп на 13 июня: Овнам — сменить угол, Тельцам — в социум Гороскоп на 13 июня: Овнам — сменить угол, Тельцам — в социум Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака советует быть осторожными и не поддаваться искушениям. Вокруг чувствуется напряжение, которое может испортить общение с близкими людьми. При этом точный гороскоп на сегодня рекомендует доверять своему внутреннему чутью и не давать другим втянуть вас в сомнительные дела. В любви старайтесь быть внимательными и мягкими, обходите споры стороной. Следите за тратами и не совершайте поспешных поступков.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна: постарайтесь взглянуть на свои проблемы с другой стороны. Скорее всего, многие трудности не такие уж страшные, как вам кажется. Рабочие вопросы будут решаться легко, в бизнесе появятся новые возможности, а ваши замыслы станут реальными. Хороший день для покупок, а также чтобы укрепить свое имя и подняться по службе. Только учтите: у вас могут возникнуть тревоги без причины, они немного собьют ваш ритм.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца: вас ждет успех во всем, что связано с искусством, обучением и духовными поисками. Используйте свои таланты, чтобы завести полезные знакомства и укрепить свой авторитет. Однако возможны досадные ошибки и неудачи на работе и в личной жизни. Если вы любите одиночество, сейчас самое время выйти к людям. Может случиться, что родственники или друзья зайдут к вам с хорошими новостями.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов: будьте готовы к неприятным встречам с людьми в погонах или проблемам с законом. Вы почувствуете, как обстоятельства давят на вашу свободу. Берегите себя, не нарушайте правила и откажитесь от внезапных поездок. Также не стоит ходить на массовые мероприятия, это может вылиться в неприятности. Отложите важные решения и подписание документов.

Гороскоп на 13 июня: Девам — менять работу, Весам — беседовать Гороскоп на 13 июня: Девам — менять работу, Весам — беседовать Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака: день на работе будет напряженным. Надежды на быстрый успех будут разбиваться о новые препятствия. Не копите в себе раздражение и чувство недовольства. Не суетитесь понапрасну: если будете слишком активны, это принесет проблемы. А еще тщательно планируйте траты, потому что гороскоп предупреждает: вы можете потерять деньги.

Лев

Гороскоп на сегодня для Льва: день очень удачный для учебы. Студенты, учителя и ученые добьются большого успеха в своих исследованиях, даже если будут работать дома. Вы можете проявить себя в интеллектуальных соревнованиях и, скорее всего, победите. Не забудьте отблагодарить своих наставников. В разговорах с друзьями и родными держите эмоции под контролем, чтобы не рассориться надолго.

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы: у вас есть хороший шанс поменять профессию или род занятий. На вашем пути встретятся люди, которые станут верными помощниками на много лет. Их советы помогут вам воплотить в жизнь многое из задуманного. Помните: если переживете временные трудности, то добьетесь лучшего результата. В любви ожидается небывалый подъем. Сегодня вы полны энергии для созидания — направьте ее на общение с семьей и добрые дела.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов: главная мысль дня — время для хороших перемен. Они коснутся и работы, и отношений с близкими. Любые деловые споры, договоренности, подписание новых контрактов пройдут отлично. Вечер проведите со своей половинкой. Душевный разговор сделает вас ближе. Старайтесь не улетать в мир фантазий, это тормозит вас в реальной жизни. Не бойтесь знакомиться с новыми людьми — в будущем они станут вашей поддержкой.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона: настало время доделать все, что вы начали. Сегодня многое зависит от вашего профессионализма. Кому-то из приятелей может понадобиться ваша помощь. Поддержите их, даже если вы этого не планировали. Похоже, кто-то давно ждет вашего ответа. Или ваше предложение дружбы где-то затерялось. Природное чутье Скорпионов безошибочно чувствует зарождение романтики, даже через интернет. Постоянное общение в Сети может перерасти в целую серию приятных встреч.

Гороскоп на 13 июня: Козерогам — отдыхать, Водолеям — на природу Гороскоп на 13 июня: Козерогам — отдыхать, Водолеям — на природу Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца: сегодня вам захочется действовать по старинке. Вместо того чтобы искать новые ходы и идеи, вы будете тяготеть к проверенным способам достижения целей. Сейчас это вполне разумно. Именно упорство и трудолюбие приведут вас к большим успехам. Не говорите резких слов в адрес друзей и родных, чтобы не случилось серьезной ссоры.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога: постарайтесь отстраниться от мыслей и людей, которые приносят вам тревогу и неудобства. Побудьте наедине с собой. Сложные задачи пока лучше отложить. Не делайте необдуманных поступков. Обдумывайте планы, но не беритесь за их выполнение. Сейчас отличное время, чтобы накопить положительную энергию. Отпустите надоевшие переживания и наполните душу новыми светлыми мыслями.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея: сегодня ваше настроение будет прыгать как на качелях. Наверное, вы слишком устали. Пока выходные не кончились, найдите возможность съездить за город или хотя бы прогуляться в парке. Подышите свежим воздухом, примите расслабляющую ванну. Не стоит знакомить приятелей со своей второй половинкой — это может навредить вашим любовным отношениям.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб: звезды обещают вам приятные неожиданности в любви. Вас ждут интересные разговоры и романтические встречи. В обычных делах вы легко справитесь с любыми заданиями. Сегодня вы можете оказаться под влиянием человека, чьи моральные принципы совсем не похожи на ваши. Не доверяйтесь слепо рассудку в этот день.

Ранее мы рассказывали, как вырастить съедобные грибы на своей даче.

гороскопы
знаки зодиака
астрология
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказался, где бы могли работать ветераны СВО
«Как мухи»: Путин сообщил, что знает о проблеме БПЛА
Российский генерал ответил, получится ли у Украины «оголодить» Крым
Осталось четыре месяца. Запад назвал дату ухода Зеленского и его преемника
Путин рассказал, зачем Киеву были нужны Минские соглашения
Путин сообщил о многолетних попытках договориться по Донбассу
Путин анонсировал встречу с начальником Генштаба Вооруженных сил России
Путин озвучил философскую мысль перед участниками СВО
Мощный ответ Киеву и флаг над Приютом: новости СВО на вечер 12 июня
Белоусов назвал число поставленных в армию тяжелых дронов
Путин анонсировал российский аналог Starlink для управления тяжелыми БПЛА
Путин раскрыл число военнослужащих в зоне СВО
«Просто спасибо»: Путин выразил благодарность штурмовикам
Путин предложил почтить минутой молчания погибшего на СВО Очир-Горяева
Коц заявил о капитуляции США в войне с Ираном
«Четвертый разряд»: Путин раскрыл свою рабочую специальность
Путин встретился с участниками СВО в Кремле
«Особое чувство»: Кириенко отметил уникальный талант ветеранов СВО
«Кто-то питается моей кровью»: Буйнов раскрыл правду о своем здоровье
Рига, список некрасивых, мнение об СВО: как живет актриса Яна Сексте
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.