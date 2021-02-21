Жители Болгарии обсудили возможную войну с Россией

https://static.news.ru/photo/b2e3d606-7449-11eb-9792-96000091f725_660.jpg Фото: Bulgarian Armed Forces/facebook.com

Статья болгарской газеты «Факты» о программе патриотического воспитания, которую планируют ввести в школах, вызвала множество читательских комментариев и положила начало целой дискуссии, в которой была затронута в том числе и война с Россией.

Разговоров о «славных болгарских воинах» и бесчисленных врагах в стране достаточно, такой патриотизм «роет окопы, а не прокладывает мосты», — говорится в статье.

Мнение комментаторов по поводу патриотического воспитания при этом разделилось. Кто-то считает полезной военную подготовку в школе, а кто-то абсолютно ненужной, потому что Болгарии воевать не с кем.

Один из пользователей высказал избитую мысль: «Хочешь мира — готовься к войне», на что другой ему тут же ответил: «Конечно, готовимся (точнее, нас готовят) к войне — к войне против России». Он напомнил, что европейские страны закупают истребители и уже подписано соглашение о строительстве центра НАТО в Варне.

При этом одна из читательниц призвала вспомнить, что Россия освободила Болгарию от турецкого рабства. Она также упомянула, что болгарские солдаты отказались недавно стрелять на учениях НАТО по чучелам, одетым в российскую форму.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране необходимо построить новую базу НАТО. Также он выступил за размещение дополнительного числа военных США. Кроме того, премьер раскритиковал Германию за то, что она не тратит достаточное количество денег на оборону, и призвал скорее повысить расходы.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис также заявил, что страны Прибалтики хотят расширить присутствие войск США для противостояния России. По его словам, сдерживающий Москву потенциал можно увеличить, если на базах НАТО в регионе появятся американские подразделения ПВО малого радиуса действия. Усиление размещённых в Латвии, Литве и Эстонии батальонов НАТО серьёзно снизит шансы на возникновение вооружённого конфликта с Россией, отметил Кароблис.