https://static.news.ru/photo/8bb5df14-d343-11e9-8407-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Тоби Рис Дэвис, житель Великобритании, сделал гостиничный номер из лайнера Airbus A319.

Он купил самолёт за 45 тысяч фунтов, передаёт Daily Mail .

Сутки в необычном отеле стоят $220 (15 тысяч рублей). Номер оборудован кухней, душем и четырьмя кроватями.

Для перевозки борта предпринимателю пришлось разрезать его на две части, которые затем он собрал при помощи строительного крана.

Постояльцами заведения стали уже 12 семей, все они оставили положительные отзывы.

Ранее News.ru писал, что El Mundo отобрало четыре самых интересных отеля в Испании и один в Андорре, которые вошли в пятёрку самых необычных отелей этого региона.