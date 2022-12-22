Зеленский: визит в США показывает, что ситуация на Украине контролируется

Фото: Ken Cedeno/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в США стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине. Этому способствовала военная помощь Запада, сказал он в ходе встречи с президентом США Джо Байденом, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что для Зеленского поездка в Вашингтон стала первым визитом с начала российской спецоперации.

Я действительно хотел приехать раньше, и господин президент об этом знает, но я не мог, потому что ситуация была слишком тяжелой. И сейчас, если я приехал, то это это означает, что мы контролируем ситуацию благодаря поддержке, прежде всего благодаря вашей поддержке, — подчеркнул украинский лидер.

При встрече с хозяином Белого дома он передал ему военную награду в знак признательности.

Ранее стало известно, что Джо Байден вместе со своей женой Джилл встретили Владимира Зеленского у стен Белого дома. Зеленский прибыл в резиденцию американского лидера в 14:00 по местному времени.