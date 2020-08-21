Зеленский признал несостоятельность Украины в разработке вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/f74c7320-e394-11ea-b08f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Global Look Press

Украина не способна разрабатывать вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Однако страна готова наладить контакт со странами, которые создают препараты, и наладить на своей территории их производство. С таким заявлением 21 августа выступил президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Николаевскую область.

По словам политика, на Украине технически не получалось разработать вакцину. К врачам и учёным претензий нет, подчеркнул глава государства, просто в стране не было лабораторий для создания препаратов.

Сейчас у нас уже есть несколько предприятий, которые готовы производить вакцину массово. И мы разговариваем уже с некоторыми странами. Если нам удастся договориться со странами, мы готовы её массово производить, — приводит слова Зеленского ТАСС.

О каких именно государствах идёт речь, президент уточнять не стал. Как сообщил национальный лидер, с помощью производства вакцины от коронавируса в стране можно будет покрыть внутренние потребности Украины.

Как ранее передавал NEWS.ru, 15 августа на Украине установлен новый антирекорд по числу новых случаев COVID-19. За минувшие на тот момент сутки в стране вирус выявили у 1847 человек. В настоящее время на Украине заразилась 101 тысяча граждан, 51 078 из них вылечились, 2207 человек скончались.