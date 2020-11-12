Зеленский рассказал об общих победах Украины и США

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Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября обратился к США, поздравив жителей государства с Днём ветерана. Он назвал Штаты стратегическим партнёром возглавляемой им страны и рассказал об общих победах двух государств.

Как написал на своей официальной странице в социальной сети Зеленский, в четверг отмечается День памяти и уважения американских солдат. Президент подчеркнул, что множество украинских американцев с гордостью служили в рядах Вооружённых сил США.

В качестве примера политик привёл историю пехотинца Майкла Странка. Украинец по происхождению, он принимал участие в боях за Иводзиму во время Второй мировой войны. Кроме того, лидер заметил, что многие уроженцы Украины были в разное время удостоены высшей американской военной награды — медали Почёта.

Эти легендарные украино-американские воины являются живым свидетельством американских ценностей. Украино-американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества, — написал Зеленский в Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Украины обратился к кандидату на пост главы США Джо Байдену, который объявил о своей победе на выборах. Он поздравил политика с новой должностью.