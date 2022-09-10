Зеленский пообещал Польше поставки электроэнергии из Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев намерен в декабре начать поставки электроэнергии в Польшу с Хмельницкой АЭС. Об этом он сообщил в своем ежедневном вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале

Поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС в польский город Жешув, — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что работы должны быть завершены до 8 декабря, после чего Польша будет обеспечена «необходимым объемом электричества». Однако, при этом украинский лидер утверждает, что поставки электроэнергии в Польшу возможны при сохранении «нормального контроля» Украины над Запорожской АЭС.

Работаем ради необходимых международных решений для этого, — заявил президент.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также сообщил, что Киев готов рассмотреть возможность открытия квот на экспорт угля в Польшу и поставках 100 тысяч тонн уже в сентябре. Накануне Украину посетил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, он провел переговоры с Зеленским и Шмыгалем, после чего украинский президент пообещал помочь в решении энергетических проблем Варшавы.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва во время встречи глав энергетических ведомств стран Европейского союза заявила, что Польша выступает за ограничение цен на поставки газа не только из России, но и из других стран. Европа сейчас очень нуждается в этом решении, «будучи в сильной зависимости от импортного газа», считает польский министр.