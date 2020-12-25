Зеленский подписал закон о бюджете на 2021 год

https://static.news.ru/photo/c835ca6a-46df-11eb-94be-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: РИА Новости

Закон о государственном бюджете на следующий год подписал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба его офиса.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О государственном бюджете Украины на 2021 год», который Верховная рада приняла 15 декабря, — заявили в офисе.

Ранее бюджет на новый год принял украинский парламент. Он проходит с дефицитом в 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%.

Средняя зарплата за месяц установлена в размере 13,6 тысячи гривен (около $485). Курс национальной валюты — гривны — в бюджете прописан на уровне 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в 2020 году.

В бюджете предусмотрены также расходы на оборону и безопасность. Их размер составил 5,93% ВВП вместо 5,45% ВВП в прошлом году. Судя по этим числам, на военные расходы Киев решил в 2021-м тратить больше. На борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 в 2021 году в бюджете предусмотрено 19,4 миллиарда гривен ($692 млн).

Ранее Зеленский заявил, что в случае «нападения» России со стороны Крыма ситуация для его страны станет крайне тяжёлой. Он подчеркнул, что если такое произойдёт, на Украине «все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины», сообщал NEWS.ru.