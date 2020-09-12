Зеленский объяснил, зачем Одессе мэр-кавээнщик

https://static.news.ru/photo/2098cfb8-f59b-11ea-a6d2-fa163e074e61_660.jpg Олег Филимонов Фото: sluganarodu.official/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение возглавляемой им партии «Слуга народа» выдвинуть кандидатом в мэры города Одессы бывшего кавээнщика Олега Филимонова. Глава государства заявил, что КВН — это очень сложно, а нынешний претендент на мэрское кресло в своё время представлял Одессу на уровне всех стран СНГ.

Тогда никому не приходило в голову заявлять, что это «какой-то там» шоумен и юморист. Филимонова называли символом, гордостью и лицом Одессы, отметил президент.

По словам Зеленского, этот город нуждается в руководителе, которого знают не только местные жители, но и люди за рубежом.

Знают не из-за каких-то уголовных дел, а знают как честного, известного, я считаю, легендарного человека, — цитирует Зеленского УНИАН.

Украинский лидер добавил, что в команду экс-кавээнщинка входят бизнесмены, спортсмены и деятели культуры. Он выразил уверенность, что «эти порядочные люди» сделают всё необходимое для процветания города.

Олег Филимонов родился в 1952 году, был участником команды КВН «Одесские джентльмены» и впоследствии телеведущим, а также снялся в нескольких фильмах. В 2020 году он получил звание народного артиста Украины.

Как писал NEWS.ru, выдвинуть Филимонова в мэры Одессы от «Слуги народа» было решено на съезде партии 31 августа. Муниципальные выборы на Украине пройдут 25 октября.