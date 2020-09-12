Зеленский объяснил, зачем Одессе мэр-кавээнщик

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение возглавляемой им партии «Слуга народа» выдвинуть кандидатом в мэры города Одессы бывшего кавээнщика Олега Филимонова. Глава государства заявил, что КВН — это очень сложно, а нынешний претендент на мэрское кресло в своё время представлял Одессу на уровне всех стран СНГ.
Тогда никому не приходило в голову заявлять, что это «какой-то там» шоумен и юморист. Филимонова называли символом, гордостью и лицом Одессы, отметил президент.
По словам Зеленского, этот город нуждается в руководителе, которого знают не только местные жители, но и люди за рубежом.
Знают не из-за каких-то уголовных дел, а знают как честного, известного, я считаю, легендарного человека, — цитирует Зеленского УНИАН.
Украинский лидер добавил, что в команду экс-кавээнщинка входят бизнесмены, спортсмены и деятели культуры. Он выразил уверенность, что «эти порядочные люди» сделают всё необходимое для процветания города.
Олег Филимонов родился в 1952 году, был участником команды КВН «Одесские джентльмены» и впоследствии телеведущим, а также снялся в нескольких фильмах. В 2020 году он получил звание народного артиста Украины.
Как писал NEWS.ru, выдвинуть Филимонова в мэры Одессы от «Слуги народа» было решено на съезде партии 31 августа. Муниципальные выборы на Украине пройдут 25 октября.