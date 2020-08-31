«Слуга народа» утвердила кандидатов в мэры крупных городов Украины

https://static.news.ru/photo/393a3176-eba8-11ea-a11a-fa163e074e61_660.jpg Ирина Верещук Фото: facebook.com/sluganarodu.official

На съезде партии «Слуга народа» утвердили и озвучили имена кандидатов в мэры крупных украинских городов. Муниципальные выборы на Украине пройдут 25 октября.

Как сообщает ТАСС, на должность мэра Киева от партии будет баллотироваться депутат Верховной рады Ирина Верещук, в мэры Одессы — телеведущий и актёр Олег Филимонов. Губернатора Винницкой области Сергея Борзова выдвинули кандидатом на должность мэра Винницы, а главврача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко — в мэры Днепра. Губернатор Харьковской области будет баллотироваться на пост мэра Харькова, а ректор Херсонского государственного аграрного университета Юрий Кириллов — на должность главы Херсона. В мэры Кропивницкого (ранее Кировоград) от партии выдвинута банкир Ольга Ковалёва-Алокили, Николаева — глава общественной организации «Будущее Николаева» Татьяна Домбровская. Кандидатом в мэры Тернополя утверждён сценарист Виктор Гевко, Львова — врач и депутат Львовского горсовета Тарас Кльофа, Кривого Рога — гендиректор предприятия по производству железорудного сырья Дмитрий Шевчик.

Я думаю, что женщины, которые будут баллотироваться на должности руководителей городов областного значения будут иметь более социально ориентированные программы, они будут больше ориентированы на людей, нуждающихся в опеке и заботе, — заявила на съезде кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

Как писал NEWS.ru, полиция в Киеве разогнала митинг протестующих обманутых инвесторов столичной недвижимости рядом с конгрессно-выставочным центром «Парковый», в здании которого проходил съезд президентской партии «Слуга народа». Люди заблокировали движение на улице, встав на пешеходном переходе. Полиция оттеснила протестующих, некоторых участников митинга полицейские вынесли на руках. Также силовики задержали организатора акции.