«Здоровые заболели раком»: сербы доказали вред снарядов с обедненным ураном Пострадавшие от применения боеприпасов с обедненным ураном рассказали NEWS.ru о вызванных им болезнях

Фото: DIMITRI MESSINIS/AP/TASS

Югославия. Белград. Горящее здание Министерства внутренних дел после авиаударов НАТО

Заявление Великобритании о предстоящих поставках Украине не только танков Challenger 2, но и снарядов с сердечниками из обедненного урана (ОУ) вызвало сильное беспокойство в России, как и любые другие угрозы, связанные с ядерной сферой. Главный повод для опасений — воздействие ОУ на здоровье людей, находящихся на территориях, где применяются подобные боеприпасы. Известно, что США использовали ОУ в ходе войны в Персидском заливе в 1991 году, в Боснии и Сербии в 1999 году, в иракской войне (2003–2011 годы), а также против террористов в Сирии в 2015 году. Журналист NEWS.ru пообщался в Сербии с бывшим военным, пострадавшим от обедненного урана, онкологом, адвокатом и выяснил, каковы последствия применения ОУ на самом деле.

Что такое боеприпасы с обедненным ураном

Обедненный уран — это отходы, остающиеся при обогащении урана для применения в качестве топлива для АЭС и боеголовок ядерного оружия. В настоящее время в мире накоплены миллионы тонн ОУ. Благодаря высокой плотности такие снаряды могут лететь со скоростью до 1575 м/с, а легковоспламеняемость (пирофорность) снарядов с сердечниками из обедненного урана позволяет им достаточно легко пробить танковую броню.

Что интересно, для защиты от таких боеприпасов тоже используется ОУ, им заполняют промежуток между двумя листами бронестали.

Фото: HEKTOR PUSTINA/AP\TASS 02.04.1999. Албания. Кукес. Беженцы из Косово

Чем конкретно опасен обедненный уран

По международной классификации ОУ относится к ядерным материалам второй категории, требующим специальных мер предосторожности. В России обедненный уран, как и все остальные химические соединения урана, отнесен к первому, максимальному классу опасности.

Считается, что главная опасность использования обедненного урана — химическая токсичность: соли урана после применения боеприпасов оказываются в окружающей среде и попадают в организм людей и животных, приводя к повреждениям печени, селезенки, почек.

Что касается радиационного воздействия, то оно появляется при попадании пыли с бета- и гамма-частицами в организм с воздухом, водой, едой. По некоторым данным, ОУ может провоцировать генетические заболевания, а также лейкемию, психические расстройства, болезни репродуктивной системы. Однако однозначных выводов на этот счет нет.

Фото: Сергей Величкин/Фотохроника ТАСС Рабочий завода «Застава», раненный в результате налета авиации НАТО в ночь с 8 на 9 апреля 1999 года, во время лечения в отделении интенсивной терапии городского клинического госпитального центра в Крагуеваце

Запрещен ли обедненный уран

Боеприпасы с ОУ пока не запрещены. Его начали применять в танковой броне для сердечников снарядов как страны НАТО, так и СССР еще в 1970-х. Однако до сих пор не существует однозначных международных конвенций, запрещающих или ограничивающих применение ОУ.

Предложения обсудить последствия применения ОУ на международном уровне звучали неоднократно. Например, в 2008 году появилась резолюция Генассамблеи ООН о дополнительном изучении эффекта применения ОУ. Однако Великобритания, Израиль, США и Франция проголосовали против, а Россия и еще 34 страны воздержались.

Фото: STR/AP/TASS 03.04.1999. Югославия. Белград. Сотрудники пожарной охраны тушат огонь в разрушенном здании штаба сербской полиции после серии авиаударов

Сколько тонн ОУ было использовано в Сербии и Косово

«В Косово и на юге Центральной Сербии было использовано 15 тонн обедненного урана, что суммарно дало в 100 раз больше радиации, чем в Хиросиме и Нагасаки», — рассказал NEWS.ru сербский юрист Срджан Алексич из города Ниш на юге страны, где в 1999 году применялись боеприпасы с обедненным ураном.

Алексич занимается изучением последствий таких обстрелов, пытаясь добиться выплаты компенсаций пострадавшим сербским военнослужащим.

«Представляя в суде военнослужащих, живущих в Нише, я заметил, что во время агрессии НАТО в 1999 году фигурантами были около 16 тысяч военнослужащих. А когда я начал вести их дела в 2015 году, истцов было уже на шесть тысяч меньше. И с каждым годом количество ветеранов уменьшается — они умирают от рака», — говорит Алексич.

Фото: NEWS.ru Cербский юрист Срджан Алексич

Опухоль возникла там, где лежал в кармане осколок снаряда

Слова юриста из Ниша подтверждает Мирослав Ачимович, один из участников боевых действий в Сербии в 1999 году.

Он рассказал NEWS.ru, что в 1999 году в Косово над расположением их части летали натовские самолеты А-10 Thunderbolt (на них были установлены авиапушки, из которых американцы вели обстрелы боеприпасами с ОУ. — NEWS.ru). Однажды они обстреляли объекты на земле.

«Мы подошли рассмотреть последствия обстрела и подобрали несколько осколков снарядов, — вспоминает Ачимович. — Я взял один и сунул в карман брюк, а мой коллега, Мартин Хернаус, положил один в карман рубашки».

Фото: NEWS.ru Бывший военнослужащий сербской армии Мирослав Ачимович

Ачимович говорит, что они понятия не имели, что за снаряды были выпущены с самолетов.

«Но через несколько лет Хернаус умер от опухоли, она возникла чуть ниже кармана рубашки, в который он положил осколок. А потом мне пришлось перенести операцию из-за рака простаты. Вероятно, он был спровоцирован тем осколком», — полагает бывший военный.

Ветеран не исключает, что на самом деле заболевших после контакта с выпущенными с натовских самолетов боеприпасами куда больше. «Многие из моих коллег заболели, возможно, так же, как и я, не подозревая об этом. Мы останавливались в обстрелянных районах, дышали тем воздухом, употребляли тамошнюю еду, пили воду из местных источников», — рассказывает Ачимович.

Фото: Pascal Deloche / Godong/Global Look Press Бомбардировки Югославии силами НАТО проводились в период с 24 марта по 10 июня 1999 года

Что говорит онколог о влиянии обедненного урана на человека

«Я не вижу существенной разницы между Нагасаки, Хиросимой, войной в Персидском заливе, Чернобылем, Фукусимой и тем, что произошло в Югославии... Доказано, что количество онкобольных после всех этих событий увеличилось. Но почему никто в мире не говорил о применении урана в Югославии? Наверное, потому, что их не коснулось то излучение, которое вредило только нам», — считает сербский врач-онколог Отделения медицинской онкологии, профессор Медицинской академии США Владимир Ковчин. После 40 лет работы онкологом он вышел на пенсию, но продолжает изучать последствия применения обедненного урана.

«За последние 10 лет налицо рост онкологических заболеваний, — сказал Ковчин NEWS.ru. — Гинекологи считают, что все больше молодых пар сталкиваются с проблемой бесплодия — любое ионизирующее излучение, воздействуя на молодых людей, приводит к поражению всех клеток, в том числе и клеток зародышевого эпителия, яичников и яичек».

Фото: NEWS.ru Cербский профессор-онколог Владимир Ковчин

Насколько велика опасность заболеть, профессор точно сказать не может. По его словам, все зависит от полученной кумулятивной дозы.

«Обедненный уран остался в тех местах, куда попал, он не распространился широко вокруг, — поясняет Ковчин. — И заболеет ли кто-нибудь раком из-за него, зависит от количества облучения, так называемой кумулятивной дозы... Вопрос — в какой степени человек подвергается этому воздействию и сколько времени он проведет рядом с источником обедненного урана, насколько велика окажется кумулятивная доза. Чем она выше, тем больше риск заболеть».

Фото: STR/AP/TASS 07.04.1999. Югославия. Приштина. Жители осматривают разрушительные последствия воздушного налета

Кто заявляет о безопасности ОУ, какие у них аргументы

До сих пор нет единого мнения касательно последствий применения боеприпасов с ОУ. Некоторые полагают, что их опасность преувеличена. Так, Мадлен Олбрайт, бывшая госсекретарем США во время войны в Югославии в 1999 году, отмечала, что «пока не существует фактических данных, которые могли бы связать проблемы со здоровьем у миротворцев и оружие на основе обеднённого урана, использовавшееся НАТО во время войны в Косово».

Между тем Велимир Неделькович, профессор Приштинского университета на пенсии, который 35 лет преподавал на кафедре охраны окружающей среды и после войны 1999 года стал изучать последствия войны для окружающей среды в Сербии, полагает, что отрицать вред ОУ могут лишь «лоббисты НАТО».

«Обедненный уран находит широкое гражданское применение, и этим очень умело манипулируют лоббисты НАТО, — рассказал Неделькович в беседе с NEWS.ru. — Ведь основной характеристикой обедненного урана является не радиоактивность, она в нем на уровне естественного фона. Взять минеральные удобрения на поле — у них тоже есть радиоактивность. И почвы зачастую имеют радиоактивность, из-за чего, кстати, обнаружить обедненный уран в земле довольно сложно, так как его радиоактивность теряется на естественном фоне. Проблема возникает, когда происходит взрыв боеприпаса с обедненным ураном — он очень токсичен».

Фото: NEWS.ru Профессор Приштинского университета Велимир Неделькович

Как действует обедненный уран, попадая в организм человека

Неделькович отмечает, что в научных кругах до сих пор нет единого мнения, каков механизм действия при попадании обедненного урана в организм.

«Он легко проникает через дыхательные пути, пищеварительный тракт и через открытые раны на коже. Наиболее вероятной считается следующая теория: обедненный уран пирофорен, то есть очень легко воспламеняется, но именно при попадании частиц обедненного урана в твердую цель: танк, мост, скалу. Если же попадет в воду, в пашню, то там он не взорвется. Так что основная опасность возникает при разделении частиц с оболочкой в снаряде с обедненным ураном», — рассказал он.

По словам Недельковича, «многие, не подозревая об этой опасности, соприкасались с частями пораженных танков или с боеприпасами, содержащими ОУ, это касается как сербов, так и американцев». Он добавил, что американцы извлекли урок из этого и теперь они в тех регионах, где применяют боеприпасы с обедненным ураном, используют вооруженные силы стран, где проводятся операции.

Фото: Pascal Deloche / Godong/Global Look Press В период с 24 марта по 10 июня 1999 года против Югославии была проведена операция блока НАТО под названием «Союзная сила»

Как итальянские военные доказали вред ОУ в суде

Примечательно, что суды некоторых стран, не дожидаясь признания опасности ОУ на международном уровне, выносят собственные решения, создавая тем самым прецедент. Так, в распоряжении NEWS.ru оказалось постановление итальянского Областного административного суда региона Кампанья касательно иска Бьонди Винченцо, который служил на территории бывшей Югославии, причем это было через три года после окончания боевых действий НАТО.

«Определить право заявителя на компенсацию за биологический ущерб от болезни „папиллярный рак щитовидной железы“, что уже было признано как факт, связанный с работой — военной службой», — сказано в постановлении суда.

В иске, поданном Винченцо, говорится, в частности, что он был одним из более чем 500 военнослужащих (45 из них уже скончались на момент подачи им иска в 2008 году), у которых была установлена патология, связанная с воздействием обедненного урана. Речь идет о так называемом балканском синдроме, вызванном массовым использованием ОУ в вооружении, используемом НАТО.

Фото: Thomas Frey/imagebroker.com/Global Look Press Подбитый танк в Градачаце

С 15 марта по 26 июля 2002 года Винченцо был в Косово командиром отделения и уполномоченным лицом по хранению оружия и взрывчатых веществ.

«Из-за своей работы — военной службы — заболел раком с метастазами, и его надо было прооперировать, после чего он был подвергнут серии химиотерапии. Министерство обороны Италии несет определенную ответственность за его заболевание, поскольку непосредственно оно использовало оружие с обедненным ураном и не предприняло соответствующих процедур для эффективного предотвращения заражения своих солдат», — говорится в судебном документе.

Как рассказал NEWS.ru сербский адвокат Алексич, в Италии инициировано свыше 500 судебных исков и на данный момент получено более 350 окончательных решений.

«Все, кто участвовал в различных военных и гражданских миссиях в Боснии и Герцеговине, в Косово, заболевали раком через год, два, через пять или больше лет, — говорит Алексич. — Служившие там итальянские солдаты проходят систематические осмотры каждые шесть месяцев, и было доказано, что здоровые люди, отправленные, например, в Косово, в Боснию и Герцеговину, заболели именно после шестимесячной миссии».

Фото: Thomas Frey/imagebroker.com/Global Look Press Поводом к старту «Союзной силы» со стороны НАТО послужил продолжавшийся на тот момент конфликт в Косово. При этом Североатлантический альянс легитимизировал свое вторжение в Югославию через ООН

В Сербии готовят масштабный иск к НАТО

Адвокат Алексич рассказал NEWS.ru, что намерен инициировать масштабный иск к НАТО, чтобы оставшиеся в живых жертвы обедненного урана могли рассчитывать на компенсацию.

«Моя идея — объединить итальянских и сербских военных, пострадавших от обедненного урана, чтобы вместе выступить перед Европейским парламентом или ООН, — заявляет Алексич. — Мы должны объединить ассоциации пострадавших в Италии и Сербии, а также подобные организации из Республики Сербской, из Боснии и Герцеговины, чтобы вместе добиваться справедливости. Моя мать умерла в результате использования обедненного урана, у нее был рак костей. Мы должны работать вместе с юристами из Сербии и со всего мира, придерживаясь древнеримского правила, согласно которому тот, кто причиняет ущерб, обязан его возместить. Если это верно для итальянских солдат и их граждан, то это должно быть верно и для сербов».

Насколько велики шансы пострадавших получить компенсацию — вопрос открытый. Сербия сейчас находится в сложном положении, разрываясь между симпатией к России и необходимостью поддерживать нормальные отношения с соседним ЕС. Впрочем, Алексич оптимистичен.

Фото: PIER PAOLO CITO/AP/TASS 24.04.1999. Югославия. Рожае. Мальчик в лагере для беженцев из Косово

«В нашем распоряжении Венская конвенция, которую мы можем применить, если решение выносится в нашей стране, а платеж запрашивается из другого государства, — поясняет он. — Государство всегда может присоединиться к компенсации. Право на жизнь — это основное право человека, которое в первую очередь гарантируется Конституцией Сербии, гарантируется Хартией о защите прав человека и гарантируется Уставом ООН. В отношении пострадавших было нарушено право на жизнь, а это высшее право, из которого вытекают все остальные права».

«И пусть заплатят за ущерб», — заключил Алексич.