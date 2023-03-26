Онколог назвал страдающие от попадания урана органы Онколог Самойленко заявил, что от контакта с ураном могут пострадать любые органы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любые органы и части тела могут пострадать от контакта с ураном, рассказал старший научный сотрудник отделения биотерапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России Игорь Самойленко в разговоре с NEWS.ru. По его словам, уран — это слабореактивное вещество, а любой вид радиации не полезен для человека.

Любые источники радиации повышают вероятность заполучить злокачественную опухоль. Есть история применения снарядов с обедненным ураном в Югославии, но там не очень ясно, насколько связан рост онкологии именно с ураном. Какие органы человека пострадают, зависит от того, каким образом происходит контакт с источником радиации, — сказал Самойленко.

По его словам, при применении снаряда происходит его разрушение. Как объяснил онколог, остатки пыли остаются в почве и на окружающих предметах, из-за чего могут пострадать любые органы и части тела. Защититься от урана можно только минимизировав контакт с источником радиации, добавил Самойленко.

Также онколог рассказал, что если произошел контакт с ураном, то необходимо смыть остатки пыли мылом. Как подчеркнул Самойленко, важно как можно быстрее провести дезактивацию.

21 марта замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. В ответ президент России Владимир Путин сообщил, что Кремлю есть чем ответить: у России сотни тысяч таких боеприпасов, но она их пока не применяет.