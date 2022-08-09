Завод «КНАУФ-Гипс» в Соледаре перешел под контроль Донбасса Помощник главы МВД ЛНР Кисилёв: завод «КНАУФ-Гипс» в Соледаре перешел под контроль республики

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Территория завода «КНАУФ-Гипс» в городе Соледаре ДНР перешла под контроль Народной милиции ЛНР, сообщил в своем Telegram-канале помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв. Он подчеркнул, что столкновения теперь идут на прилегающих улицах города.

Подразделения шестого казачьего полка НМ ЛНР полностью контролируют территорию завода «КНАУФ-Гипс» на юго-востоке Соледара. Столкновения идут уже на прилегающих улицах города, — написал Киселёв.

7 августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в поселке Пески под Донецком российскими силами на данный момент проводится «дозачистка» от остатков ВСУ. Он отметил, что населенный пункт было сложно взять, однако союзные силы справились с задачей, а основные подразделения ВСУ бежали, бросив амуницию и тела своих «побратымив».

Ранее военный журналист Евгений Поддубный заявил, что в районе Соледара активно работала украинская артиллерия, и это сильно мешало продвижению союзных войск вглубь страны.