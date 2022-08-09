Военкор рассказал, что мешает продвижению союзных войск вглубь Украины Военкор Поддубный: артиллерия ВСУ мешает продвижению армии РФ вглубь Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас в районе Соледара активно работает украинская артиллерия, это сильно мешает продвижению союзных войск вглубь страны, заявил военный журналист Евгений Поддубный. Вместе с этим он предположил в беседе с ИА SM-News, что в ближайшее время армия РФ возьмет Соледар.

Круглосуточно работает артиллерия противника. Мы можем это подтвердить: когда выезжали в район Соледара, ощутили на себе. Артиллерия противника пока не подавлена. Это мешает нашим бойцам продвигаться и закрепляться на новых местах. Можно говорить о том, что в ближайшее время Соледар перейдет под контроль союзных сил. Сколько дней потребуется, чтобы взять его и зачистить, сказать сложно, — заверил Поддубный.

Он уточнил, что промышленные объекты и штаб мешают российским силовикам зачистить регион. По его словам, на предприятии «Артемсоль» есть достаточно внушительный арсенал оружия времен Первой мировой войны. Поддубный пояснил: хотя шахты и не могут использоваться в качестве огневой позиции, но способны служить укрытием для ВСУ.

Вооруженные силы Украины 5 августа нанесли три артиллерийских удара по Запорожской АЭС и городу Энергодар, сообщили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что по городу было выпущено 20 снарядов калибра 152 мм. В ведомстве отметили, что после обстрела в городе частично пропало электричество, поврежден водопровод и наблюдаются проблемы в работе третьего и четвертого энергоблоков.