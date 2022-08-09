Стало известно, когда пройдет референдум в Запорожье Глава Запорожской ВГА Балицкий: референдум в регионе может пройти в сентябре

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Евгений Балицкий

Глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий анонсировал проведение референдума в регионе в первой половине осени. В эфире телеканала «Россия 24» он сказал, что голосование планируется в сентябре.

По нашей готовности, примерно это будет первая половина осени. Скорее всего, в сентябре, — сказал Балицкий.

8 августа Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с РФ. Член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов позже заявил, что власти области намерены провести референдум в очном формате. По его словам, вариант голосования в онлайн-режиме также рассматривается, но говорить о нём преждевременно.

В середине июля заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов также заявил, что референдум по вхождению региона в состав России состоится в любом случае. По его словам, точной даты пока нет, однако Херсону без разницы, когда это произойдет — зимой или осенью.

Накануне член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что референдумы о вхождении в состав РФ могут пройти не только в Запорожской и Херсонской областях, но и на других украинских территориях. По ее словам, крымский опыт по интеграции в общероссийское пространство очень востребован на взятых под контроль ВС России территориях.