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03 августа 2025 в 10:56

«Запахло жареным»: военэксперт о непростых перспективах ВСУ в Херсоне

Военэксперт Дандыкин: попытки высадки десанта ВСУ под Херсоном будут безуспешны

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины осознают свое плачевное положение на Херсонском направлении, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, их возможные атаки останутся безуспешными. При этом он подчеркнул, что сдавать город украинская армия не собирается.

Они (ВСУ. — NEWS.ru) собираются так или иначе прощупывать возможность каких-то высадок десанта. Ничего у них не получается — на Кинбурнскую и Тендровскую косы. То есть для них запахло жареным — это очевидно. Просто так отходить они не будут. Эвакуацию они объявляют, когда наши совсем близко, но они и были совсем близко. Исходя из того, что сейчас получается, они собираются все-таки повоевать, на мой взгляд. Как это у них получится на фоне всего, что практически на всех направлениях мы владеем инициативой? Им куда отходить? К Николаеву? Это не Донбасс, там нет таких построек и высот. Но тем не менее они постараются что-то сделать, — отметил Дандыкин.

Также военэксперт пояснил, что объявленная ранее украинскими властями эвакуация жителей Херсона носит точечный характер. По его ожиданиям, ВСУ готовятся к продолжению боев.

Обычно они (ВСУ. — NEWS.ru) прикрываются людьми, но, я думаю, это частичная эвакуация. Думаю, что они выводят прежде всего своих или руководящие органы. Я думаю, что все-таки они собираются дать бой. В том числе они ведь на берегу закрепляются. Но группировка «Днепр» (ВС РФ. — NEWS.ru) задачу выполнит, какую им поставили. У них хороший, достойный командующий Теплинский Михаил Юрьевич, — подытожил Дандыкин.

Ранее стало известно, что назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин призвал жителей Херсона к эвакуации. Он уточнил, что в городе начались проблемы с логистикой.

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эвакуация
СВО
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С. Якимова
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