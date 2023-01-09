Японский политолог предположил, как Европу может задеть конфликт на Украине Японский политолог Матоба: боевые действия на Украине могут вылиться в конфликт на территории Восточной Европы

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Японский политолог Акихиро Матоба в статье, опубликованной на портале Yahoo News Japan, предположил, что боевые действия на территории Украины могут вылиться в конфликт на территории Восточной Европы. Это может произойти в той ситуации, если НАТО станет стороной конфликта, а не только поставщиком оружия для Украины.

Оружие бесполезно, если нет солдат, которые могут его использовать. Я понимаю желание Зеленского получить оружие от НАТО и превратить войну «Россия против Украины» в войну «Россия против НАТО», но тогда Европа, особенно Восточная Европа, может стать полем битвы. Восточная Европа хочет избежать этого, — считает эксперт.

По словам Матоба, «линия фронта от восточного Донбасса до южного Херсона находится в тупике». Он пессимистично оценивает шансы Украины на возврат присоединенных территорий, подозревая, что украинская армия развалится под натиском российских войск на базе Бахмут в Донецке.

Ранее сообщалось о продвижении штурмовиков в районе Угледара. Утром 9 января штаб теробороны ДНР сообщал о взятии под контроль населенных пунктов Бахмутское.

8 января премьер Японии Фумио Кисида заявил, что конфликт на Украине кардинально изменил экономическую ситуацию в Европе, где строили планы, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России.