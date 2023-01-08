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В Японии назвали ужасным положение Европы из-за энергозависимости от России

Премьер Японии назвал ужасным положение Европы из-за энергозависимости от России

Европа и многие страны мира оказались в ужасном положении из-за ситуации на Украине, заявил премьер Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK. По его словам, все производство и благосостояние Запада строилось на дешевых и стабильных поставках из России. Конфликт на Украине кардинально изменил будущее Европы, считает Кисида.

Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России. Однако ситуация на Украину коренным образом изменила картину будущего Европы, ситуация стала ужасной, — сказал он.

6 декабря генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что на саммите G7 в Хиросиме Япония будет продвигать санкции против России и предложит меры поддержки Украине. По его словам, Токио для этого будет работать в тесном сотрудничестве с международным сообществом. Он уточнил, что основными партнерами в этом вопросе станут страны «Большой семерки».

Очередной саммит G7 в 49-й раз пройдет в июне в японской Хиросиме.