В Японии захотели ввести санкции против России в ходе председательства в G7 Генсек кабмина Японии: Токио предложит на G7 санкции против России и поддержку Украине

Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / Global Look Press

Генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что на саммите G7 в Хиросиме Япония будет продвигать санкции против России и предложит меры поддержки Украине. По его словам, Токио для этого будет работать в тесном сотрудничестве с международным сообществом. Он уточнил, что основными партнерами в этом вопросе станут страны «Большой семерки», передает ТАСС.

Япония в качестве председателя G7 будет в тесном сотрудничестве с международным сообществом и в первую очередь со странами «Большой семерки» продвигать санкции против России и поддержку Украины, — сказал Хирокадзу Мацуно.

Очередной саммит G7 в 49-й раз пройдет в июне в японской Хиросиме.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу ранее рассказал, что власти страны планируют самостоятельно выработать механизм передачи Киеву на восстановление Украины замороженных российских финансовых активов. Глава ведомства напомнил про поручение Еврокомиссии разработать юридическую схему, которая позволила бы передать замороженные активы РФ Украине. Он указал на то, что соглашение по этому вопросу до сих пор не достигнуто. Дипломат отметил, что в случае осуществления перевода средств, Таллин создал бы международный прецедент.