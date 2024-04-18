Взрывы прогремели в Киевской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы прозвучали в Киевской области, сообщил «24-й канал». Власти страны не комментировали ситуацию. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога. Накануне взрывы прозвучали и в других областях: координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что инфраструктуре порта в районе Одессы был нанесен удар. По его словам, на данном участке в настоящий момент оцеплены дороги, проезд разрешен только каретам скорой помощи.

Кроме того, стало известно об уничтожении Трипольской ТЭС. Военный корреспондент Александр Коц известил, что на объекте вспыхнул крупный пожар. Судя опубликованным кадрам, станция получила существенные повреждения, всю территорию предприятия охватил огонь.

До этого в украинской столице произошел еще один сильный взрыв. Инцидент был зафиксирован на левом берегу Днепра. Стало также известно о хлопках в Одессе, Николаеве и Запорожье. Воздушная тревога объявлялась в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям.