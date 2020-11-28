Взрыв прогремел рядом с приёмной одной из политических партий в Киеве

https://static.news.ru/photo/5da0eb64-3242-11eb-adb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: UA.KyivPolice/facebook.com

В Киеве возле здания, где расположена приёмная одной из политических партий, прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Взрыв произошёл в ночь на 29 ноября. После прибытия на место правоохранителей около общественной приёмной лидера одной из политических партий, расположенной в здании, были обнаружены, предположительно, следы гранаты, говорится в сообщении полицейского ведомства. Найденные осколки и фрагменты направлены на экспертизу.

В результате инцидента никто не пострадал, повреждены забор и двери дома. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Как сообщал NEWS.ru, Генпрокуратура соседней Белоруссии признала взрыв автомобиля милиционера в Гродно актом терроризма. Ранее по факту происшествия Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершённое общеопасным способом».