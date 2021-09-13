Выборы во Франции: чем Ле Пен аукнутся «связи с Россией»

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен официально приступила к участию в намеченных на 2022 год выборах президента. Специально для этого она временно устранилась от руководства своей партией «Национальное объединение», передав полномочия соратнику Жордану Барделле. Несмотря на то что действующий президент Пятой республики Эммануэль Макрон пока не объявил о своём выдвижении, многие ожидают, что именно он и Ле Пен в следующем году будут основными соперниками. «Российская» тема, как предполагают в то же время в исследовательской среде, может прозвучать в ходе предвыборной кампании.

Объявляя о своём участии в выборах, Ле Пен указала на некоторые акценты своей программы, с которой она поборется за пост главы государства. Они мало чем противоречат традиционной для ультраправых повестке. Центральную роль в ней, как обращает внимание агентство Bloomberg, играет идея так называемой великой замены — теория заговора, согласно которой существует план вымещения белого христианского населения Европы выходцами из стран Ближнего Востока и Северной Африки, исповедующими ислам. Приход к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в России), спровоцировавший бегство мирных афганцев, только дал аргументы сторонникам этого тезиса.

marine_lepen/instagram.com

В частности, Ле Пен повторила своё давнее обещание защитить Францию от тех, «кто хочет навязать свои правила и образ жизни», и объявила о намерении бороться с «талибанизацией» отдельных районов Франции. По её словам, французские преступники должны отправиться в тюрьму, а нарушающие местные порядки иностранцы — домой.

Выступая перед сторонниками в коммуне Фрежюс на юго-востоке страны, Ле Пен попыталась представить себя как защитницу общественных свобод. Она раскритиковала идею введения в стране санитарных пропусков, назвав это непропорциональным ударом по важнейшим принципам. Лидер ультраправых заявила, что с её возможным приходом к власти французы получат государство, которое будет дорожить их свободами.

Западные СМИ цитируют опросы общественного мнения, согласно которым в первом туре выборов половину голосов избирателей могут поделить между собой Макрон и Ле Пен. Однако в ситуации, когда два политика выйдут во второй тур, победу прочат действующему президенту.

Выход из НАТО

Подготовка ультраправых к выборам неизбежно сопровождается выдвижением одиозных инициатив. В этот уик-энд Барделла заявил о том, что «Национальное объединение» поддерживает идею выхода Франции из НАТО.

imago stock&people/GLOBAL LOOK PRESS

Марин Ле Пен, выдвигая свою кандидатуру, заявила, что в случае победы на президентских выборах она выведет Францию из НАТО и что ни один француз больше не будет участвовать в войнах, чуждых его стране, — обратил внимание политик.

По его словам, Североатлантический альянс — это ветхая организация, которая была создана в обстановке холодной войны. На сегодняшний момент никакой крупной опасности, исходящей с восточного фланга, попросту нет, аргументировал Барделла.

НАТО в своей нынешней форме не имеет оснований для существования, и мы хотели бы преобразовать её в крупную международную организацию по борьбе в мировом масштабе против исламского фундаментализма и терроризма, — объяснил политик.

А ещё в середине августа «Национальное объединение» распространило заявление Ле Пен о том, что мировому сообществу нужно сформировать широкий международный альянс с участием России, Китая, ЕС и мусульманских стран для борьбы с «преступной идеологией исламизма».

Франция должна реагировать на события в Афганистане и выдвинуть дипломатические инициативы, — пояснила тогда лидер ультраправых.

Она предположила, что смена власти в Афганистане «несёт угрозу терактов и новых волн миграции».

Начало кампании

Эти выходные оказались насыщенными с точки зрения предвыборных заявлений. Так, об участии в президентской гонке в 2022 году объявила мэр Парижа Анн Идальго. Представительница Социалистической партии Франции не стала вносить уточнения в содержание своей программы, указав только на то, что она готова «вести уважительный и открытый диалог с французами».

Анн Идальго annehidalgo/instagram.com

Однако на днях стало известно о скором выходе её книги «Французская женщина», которая, вероятно, и должна стать политическим манифестом. В ней Идальго называет приоритетным направлением работы увеличение зарплат работникам сферы образования. Помимо этого, большое внимание она уделяет в своём труде проблемам экологии. По её оценкам, в этой сфере необходима международная юрисдикция.

Интересно то, что от выборов самоустранился бывший премьер-министр Эдуар Филипп. Политик, который в настоящее время возглавляет мэрию Гавра, отверг предположения о том, что он выступит против Макрона в 2022 году, и заявил, что окажет действующему президенту «полную» поддержку.

Впрочем, Филипп не исключил, что попробует свои силы в 2027 году. Он подтвердил, что формирует новое политическое движение.

В настоящее время о своих предвыборных намерениях заявили только 13 французских политиков. Соответствующих объявлений многие ждут от Макрона.

Российская карта

Остаётся интригой и то, какое место в гонке займёт «российская тема». В разговоре с NEWS.ru директор центра «Россия и новые независимые государства» во Французском институте международных отношений (IFRI) Татьяна Кастуева-Жан отметила, что до реальной предвыборной кампании остаётся ещё несколько месяцев, поэтому точные выводы делать рано. По её словам, внешняя политика вторична в электоральном процессе, а линии водораздела проходят главным образом по темам внутренней политики.

Отношение Ле Пен к России — далеко не новость. Перед прошлой президентской кампанией она была единственным кандидатом, которого принимал Кремль и фотографии которого с [президентом России Владимиром] Путиным широко разошлись в прессе. Общеизвестным фактом является и российское финансирование, долг по которому был реструктурирован до 2028 года. Но не думаю, что этот факт так или иначе серьёзно сыграл против неё в предыдущей кампании и вряд ли сыграет в нынешней. Татьяна Кастуева-Жан директор центра «Россия и новые независимые государства» во Французском институте международных отношений (IFRI) директор центра «Россия и новые независимые государства» во Французском институте международных отношений (IFRI)

По словам аналитика, Макрон вёл политику открытости и диалога с Россией с самого начала своего мандата и с момента визита Путина в Версаль в мае 2017 года.

Отношение к России не может быть серьёзной линией водораздела между этими двумя основными потенциальными соперниками. Макрона нельзя упрекнуть в том, что он пытался изолировать Россию и оставить её за бортом европейских дел. Таким образом, Марин Ле Пен не сможет использовать эту карту и критиковать Макрона за неадекватную политику на российском направлении, — пояснила собеседница NEWS.ru.

Это, как обращает внимание эксперт, только общие рамки — на них могут накладываться различные темы, такие как информационное вмешательство или кибератаки, что заставит французского президента резко реагировать.

Кроме того, Кастуева-Жан указывает на то, что президентская гонка совпадает по времени с председательством Франции в ЕС, а это тоже накладывает отпечаток в виде появления акцентов на европейских обязательствах и заботе о европейском консенсусе. Это может дать Ле Пен повод критиковать своего соперника, резюмирует собеседница NEWS.ru.