ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС и попали в склад радиоактивных изотопов

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

ВСУ открыли огонь по Запорожской АЭС, четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов, сообщили РИА Новости в военно-гражданской администрации Энергодара. Отмечается, что радиационный фон после инцидента остается в норме.

Украинские каратели продолжают мировой ядерный террор, нанося удары по территории атомной электростанции. Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов, — говорится в сообщении.

Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Москвы и Киева ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Гутерришем во Львове заявил, что ООН должна обеспечить безопасность атомной станции, ее демилитаризацию и полное освобождение от российских войск. Он утверждает, что Россия ответственна за тяжелое положение ЗАЭС и тем самым шантажирует украинское руководство. Зеленский предупредил, что подобные действия могут иметь глобальные катастрофические последствия.

В ближайшее время ожидается визит группы специалистов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на территорию ЗАЭС. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что президенты России и Украины предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.